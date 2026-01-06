رئیس جمعیت هلال احمر گفت: سرمایه اصلی هلال احمر بودجه و منابع مالی نیست، بلکه افراد، تجارب و فداکاری آنهاست.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، پیر حسین کولیوند، در آیین نکوداشت خدمات داوطلبانه جمعیت هلال احمر استان تهران اقزود:اگر در کشور کاری روی زمین ماند، هلال احمر با سرمایه انسانی که دارد نمی‌گذارد آن کار روی زمین بماند

وی با اعلام این خبر که ایجاد امید و شور و نشاط جزو وظایف ما در هلال احمر است ادامه داد: سرمایه اصلی هلال احمر، بودجه یا منابع مالی نیست، بلکه افراد، تجارب، فداکاری‌ها و آموزش‌های آنهاست.

کولیوند بر ارزش والای داوطلبان و فعالان تاکید کرد و افزود: آنها به عنوان کسانی معرفی می‌شوند که تجارب خود را به اشتراک می‌گذارند، تمام هم و غم خود را برای سازمان می‌گذارند و به دیگران آموزش می‌دهند. این افراد، ستون فقرات و سرمایه‌های اصلی هلال احمر محسوب می‌شوند.

کولیوند با برشمردن اهمیت توکل به خداوند بر حفظ ایمان و گسترش امید در جامعه تاکید کرد و افزود: این سه عنصر، به عنوان پایه‌های اصلی برای انجام فعالیت‌های انسان‌دوستانه و خدمت به دیگران معرفی می‌شوند.

رئیس جمعیت هلال احمر به تأثیر مثبت فعالیت‌های هلال احمر بر زندگی مردم اشاره کرد و گفت: رفتن به روستاها، دیدار با خانواده‌ها، ایجاد امید و تغییر ذهنیت و شاد کردن دل‌ها، از جمله این تأثیرات مثبت است.



وی ایجاد شور و نشاط در جامعه را به عنوان یکی از وظایف اصلی فعالان هلال احمر معرفی کرد و افزود: این مفهوم، نشان‌دهنده اهمیت بعد روانی و اجتماعی فعالیت‌های این سازمان است.

کولیوند ادامه داد: توکل به خدا و ایمان، باعث می‌شود مخاطبان احساس کنند که فعالیت‌های آنها، علاوه بر جنبه‌های مادی، دارای ارزش‌های معنوی و الهی نیز هست.

رئیس جمعیت هلال احمر با بیان اینکه هوشمندسازی در هلال احمر برنامه‌ای است که باعث سرعت بخشیدن به اقدامات ما خواهد شد، افزود: هوشمند سازی در هلال احمر جای نیروی انسانی را نمی‌گیرد بلکه قرار است به نیروی انسانی ما کمک کند.

وی گفت: ابزار‌های دیجیتال و فناوری‌های نوین را به عنوان ابزاری برای سرعت بخشیدن به هلال احمر مورد استفاده قرار می‌دهیم.