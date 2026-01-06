به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،جلال رحیم زاده با بیان اینکه تمامی سطح زیرکشت کلزا به صورت پاییزه و در مزارع آبی انجام می‌شود گفت: هر سال عملیات کاشت این محصول در استان آذربایجان شرقی از اواسط شهریور آغاز و تا اواسط مهر ماه انجام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه با زیرکشت رفتن این اراضی پیش‌بینی می‌شود در سال زراعی امسال حدود ۶ هزار تن کلزا در استان تولید شود اظهار کرد:در سال زراعی امسال تبریز با یک هزار و ۴۰۰ هکتار و کلیبر با سطح ۵۵۰ هکتار به ترتیب رتبه‌های اول و دوم سطح زیرکشت کلزا در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی گفت: در این راستا ۱۰ تن بذر از ارقام اصلاح شده نپتون و هامان و ۵۲۷ تن انواع کود‌های ازته، فسفاته و پتاسه تامین و بین بهره برداران توزیع، طرح کنترل علف‌های هرز در سطح یک هزار و ۹۰۰ هکتار و طرح کنترل آفات و جوندگان در سطح ۵۵۰ هکتار با همکاری مدیریت حفظ نباتات اجرا شده است.

رحیم زاده با اظهار امیدواری از عدم تاثیر شرایط اقلیمی در افت عملکرد این محصول سال زراعی امسال ادامه داد: نقش آموزش و ترویج در افزایش بهره‌وری این محصول مهم است و در این راستا دوره‌های آموزشی گروهی و انفرادی برگزار، از بذر‌های با کیفیت استفاده شده، مدیریت اصولی مزرعه، بهره‌گیری از روش‌های نوین آبیاری و مدیریت صحیح مصرف آب و استفاده از ادوات ریز دانه کار و کشت مکانیزه انجام شده است.

وی بازدید‌های کارشناسی و ارائه توصیه‌های فنی به کشاورزان را از جمله اقدامات کارشناسان جهاد کشاورزی استان در زمینه تولید کلزا اعلام کرد و یادآور شد: با توجه به شرایط آب و هوایی مناسب و حاصلخیزی خاک این استان، کلزا از محصولات تناوبی با غلات است و در اصلاح خاک نقش موثری ایفا می‌کند به طوری که غلات کشت شده بعد از این محصول با افزایش عملکرد در واحد سطح منجر شده و نتیجه قابل قبولی را از خود نشان می‌دهد.