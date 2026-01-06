رئیس سازمان محیط زیست کشور گفت: استفاده از پساب در فضای سبز شهری، از فرو نشست زمین و کاهش منابع آبی جلوگیری می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، شینا انصاری در بازدید از تصفیه خانه فاضلاب شهری بندرعباس افزود: پیگیر مشکلات مالی و ارزی این تصفیه خانه از بانک مرکزی هستیم.

وی به پیشرفت ۸۰ درصدی طرح بازچرخانی فاضلاب شهری بندرعباس اشاره کرد و افزود: این طرح بهترین الگو برای تصفیه خانه‌های دیگر کشور است.

معاون رئیس جمهور گفت: همچنین این سازمان پیگیر پرداخت تسهیلات از صندوق ملی محیط زیست برای طرح بازچرخانی فاضلاب شهری بندرعباس است.

انصاری افزود: تصفیه فاضلاب کلان شهر‌های کشور نیز در دستورکار قرار دارد.

طرح بازچرخانی فاضلاب شهری بندرعباس مرداد ۱۴۰۰ آغاز شد و قرار است پس از تصفیه فاضلاب شهری به ۷ واحد صنعتی منتقل شود.