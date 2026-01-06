دومین سوگواره ملی هنر و اندیشه عاشورایی با معرفی و تجلیل از آثار برگزیده به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز قم؛ در این دوره از سوگواره، یک‌هزار و ۸۰۰ اثر از هنرمندان سراسر کشور در چهار بخش عکاسی، گرافیک، صنایع دستی و طراحی لباس به دبیرخانه ارسال شد.

موضوع اصلی تمامی آثار ارسالی، هنر و اندیشه عاشورا بود که هنرمندان تلاش کردند مفاهیم قیام عاشورا، فرهنگ ایثار، شهادت و آزادگی را در قالب‌های متنوع هنری به تصویر بکشند.

در حاشیه این مراسم، از کتاب مشق نام جانان شامل ۳۱۰ اثر تایپوگرافی با محوریت مفاهیم و نام‌های عاشورایی نیز رونمایی شد.

برگزاری این سوگواره گامی در راستای ترویج هنر متعهد و تعمیق اندیشه عاشورایی در میان هنرمندان کشور عنوان شده است.