معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان گفت: برای نخستین‌بار در کشور، با امضای تفاهم‌نامه‌ای پنج‌جانبه، نخستین کنسرسیوم مهارت حوزه اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی کشور با محوریت استان و مرکزیت اهواز تشکیل خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جواد کاظم‌نسب الباجی با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه تشکیل نخستین کنسرسیوم مهارت اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی کشور در خوزستان بیان کرد: این تفاهم‌نامه بین معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان، اداره‌کل آموزش فنی‌وحرفه‌ای، پارک علم و فناوری، اداره‌کل ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای خوزستان منعقد شد.

وی با بیان اینکه این کنسرسیوم با هدف تربیت نیروی انسانی متخصص، توسعه فناوری‌های راهبردی و ایجاد اشتغال پایدار فناورانه است، گفت: بر اساس این تفاهم‌نامه، توسعه زیرساخت‌ها و هم‌افزایی میان دستگاه‌ها، توسعه فناوری‌های راهبردی و ارتقای تاب‌آوری دیجیتال، تربیت نیروی انسانی و مهارت‌آموزی فناورمحور، ایجاد اشتغال پایدار و کارآفرینی فناورانه، توسعه بازار و ارتباط مؤثر با صنعت، صادرات خدمات فاوا و همچنین گسترش همکاری‌های ملی و بین‌المللی از جمله اهداف اصلی کنسرسیوم است.

کاظم‌نسب الباجی با اشاره به پیش‌بینی ایجاد ۵۰۰ هزار فرصت شغلی در حوزه اقتصاد دیجیتال در برنامه هفتم توسعه کشور ادامه داد: شکل‌گیری این کنسرسیوم برای نخستین‌بار در کشور و در استان، گامی مهم در جهت بهره‌گیری از ظرفیت‌های خوزستان در حوزه اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی است که می‌تواند نقش مؤثری در تأمین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز این بخش ایفا کند.

وی افزود: این کنسرسیوم با مشارکت بخش دولتی و خصوصی و با محوریت مهارت‌آموزی می‌تواند به الگویی موفق تبدیل شود و در سایر استان‌های کشور نیز مورد استفاده قرار گیرد.

این کنسرسیوم با مشارکت استانداری، پارک علم و فناوری، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و اداره‌کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان تشکیل شده و برای نخستین‌بار در کشور، به‌صورت هدفمند به آموزش مهارتی در حوزه اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی می‌پردازد.