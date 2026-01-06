پخش زنده
مدیر پالایشگاه هشتم پارس جنوبی گفت: با آغاز عملیات نصب نخستین کمپرسورهای رفتوبرگشتی پروپان و بوتان، مرحله نخست طرح بازفرآورش گازهای فلر در پالایشگاه هشتم پارس جنوبی وارد مرحلهای تعیینکننده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ هادی چابوک افزود: این طرح، طرحی راهبردی است که با هدف کاهش مشعل سوزی، بازیافت اقتصادی گازها و ارتقای شاخصهای زیستمحیطی صنعت گاز کشور در حال اجراست.
وی گفت: طرح بازفرآورش گازهای فلر بهعنوان یکی از طرحهای کلیدی کاهش فلرینگ در این پالایشگاه، در سه مرحله اجرایی برنامهریزی شده و هماکنون مرحله نخست آن از پیشرفت مطلوب اجرایی برخوردار است.
چابوک افزود: در مرحله نخست، بازیابی گازهای فلر مرتبط با واحد الپیجی شامل بخارات پروپان و بوتان در دستور کار قرار دارد. مرحله دوم به بازفرآورش گازهای فلر واحد پولیشینگ اختصاص دارد و در مرحله سوم نیز گازهای فلر واحد سوئیپینگ جمعآوری و بازیافت خواهد شد.
وی با تأکید بر اهمیت زیستمحیطی و اقتصادی این طرح افزود: در مرحله نخست، بخارات پروپان و بوتان ناشی از مخازن ذخیره که پیش از این بخشی از آنها به سمت مشعل هدایت و سوزانده میشد، با اجرای این طرح جمعآوری، متراکم و دوباره به چرخه تولید بازگردانده میشود؛ اقدامی که نقش مؤثری در کاهش فلرینگ، افزایش ایمنی عملیاتی و صیانت از منابع ارزشمند ملی دارد.
چابوک بیان کرد: عملیات نصب نخستین کمپرسورهای رفتوبرگشتی پروپان و بوتان مربوط به مرحله نخست طرح آغاز شده است که این رویداد، نقطه عطفی مهم در پیشبرد طرح و ورود آن به مراحل تخصصیتر است.
وی گفت: بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، مرحله نخست طرح بازفرآورش گازهای فلر پالایشگاه هشتم در ابتدای سال آینده به بهرهبرداری خواهد رسید.
چابوک گفت: بهرهبرداری از این مرحله دستاوردهای مهمی از جمله جلوگیری از سوزاندن گازهای فلر، بازیافت اقتصادی محصولات، کاهش آلایندههای زیستمحیطی، تقویت ایفای مسئولیتهای اجتماعی و زیستمحیطی پالایشگاه و حفظ سرمایههای ملی را به همراه خواهد داشت.