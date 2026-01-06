پخش زنده
امیر قلعه نویی، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران برای بررسی روند فنی تیم امید راهی عربستان میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، امیر قلعهنویی، امروز با هدف نظارت بر عملکرد تیم فوتبال امید کشورمان در رقابتهای قهرمانی کمتر از ۲۳ سال آسیا راهی عربستان سعودی میشود.
تیم فوتبال امید ایران در این رقابتها در گروه خود با تیمهای ازبکستان، کرهجنوبی و لبنان همگروه است و ملیپوشان کشورمان فردا در نخستین دیدار خود به مصاف تیم کرهجنوبی میروند.
حضور سرمربی تیم ملی بزرگسالان در محل برگزاری این مسابقات، در راستای رصد دقیق روند فنی تیم امید و هماهنگی بیشتر میان تیمهای ملی در ردههای مختلف سنی برگزار میشود.