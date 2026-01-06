پخش زنده
استقرار جو پایدار موجب تداوم غبار صبحگاهی در شهرهای صنعتی و بزرگ خوزستان میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرکل هواشناسی استان خوزستان گفت : بررسی نقشههای پیش یابی هواشناسی نشان دهنده استقرار جوی پایدار تا پایان هفته میباشد که سبب غبارصبحگاهی در شهرهای صنعتی و بزرگ و همچنین وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی در برخی مناطق استان بویژه جادههای مواصلاتی خواهد شد.
محمد سبزه زاری افزود : در این ایام روند افزایش نسبی دما مورد انتظار است. طی روز شنبه استان تحت تاثیر سامانه بارشی قرار خواهد گرفت.
در شبانه روز گذشته شوش و حسینیه با دمای ۲۰.۵ و بستان با دمای ۰.۹ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و سردترین نقاط استان گزارش شدهاند.
در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۱۸.۲ و کمینه دمای ۴.۷ درجه سانتیگراد رسیده است.