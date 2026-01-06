پل شهید سید حسن نصرالله، معروف به پل B۰، امروز به‌عنوان نماد همدلی و امید بر روی آزادراه شمالی کرج گشوده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، پل شهید سید حسن نصرالله که ادامه بزرگراه همت را به آزادراه شمالی کرج متصل می‌کند و نفس تازه‌ای به ترافیک ورودی استان البرز و شهر کرج می‌بخشد.

این طرح مهم با حضور و همراهی خبرنگاران و اصحاب رسانه و نمایندگان اصناف افتتاح شد؛ اقدامی که قدردانی از صدای مردم و همراهی همشهریان را به تصویر کشید و نوید روز‌هایی روان‌تر برای تردد در کرج را داد.