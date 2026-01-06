به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ استاندار خراسان شمالی در جلسه بررسی روند واگذاری زمین به مسکن امید (محرومان) با تأکید بر اولویت‌دار بودن تأمین زمین و مسکن برای اقشارمحروم، خواستار شتاب‌بخشی به روند واگذاری زمین و تعیین زمان‌بندی مشخص برای ساخت واحد‌های مسکونی در استان شد.

بهمن نوری، این موضوع را از برنامه‌های مهم و راهبردی دولت در استان برای خانه دار شدن دهک‌های یک تا چهار عنوان کرد و بر ضرورت تسریع در اجرای طرح‌های مرتبط تأکید داشت.

استاندار خراسان شمالی با اشاره به لزوم پاسخ‌گویی سریع به نیاز مسکن اقشار کم‌برخوردار گفت: واگذاری زمین برای محرومان باید با شتاب بیشتری انجام شود و تعیین بازه زمانی مشخص برای ساخت واحد‌های مسکونی، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.

بر اساس گزارش ارائه‌شده از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان، در قالب تفاهم‌نامه مشترک بنیاد مسکن و وزارت راه و شهرسازی، ساخت ۵۰ هزار واحد مسکن شهری ویژه محرومان در سطح کشور با اعتبار ۶ همت پیش‌بینی شده که سهم استان از این طرح، هزار و ۴۰۰ واحد است.

در این گزارش آمده است: طی یکسال گذشته از مجموع واحد‌های پیش‌بینی‌شده، تاکنون ۲۴۱ قطعه زمین از طریق راه و شهرسازی در شهر‌های زیر ۲۵ هزار نفر به بنیاد مسکن تحویل و عملیات اجرایی ساخت ۲۹۸ واحد مسکونی به‌صورت ویلایی آغاز شده است.

همچنین ۱۷۱ واحد از این طرح به کمیته امداد امام خمینی (ره) اختصاص یافته که خراسان شمالی در این بخش، رتبه نخست کشوری را به خود اختصاص داده است.

با دستور استاندار مقرر گردید روند واگذاری زمین برای احداث۱۱۰۲ واحد باقیمانده از سهمیه استان در شهر بجنورد، در اسرع وقت توسط اداره کل راه و شهرسازی استان صورت پذیرد.