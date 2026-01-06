به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، رئیس اداره حفاظت محیط زیست ماسال با اشاره به اجرای عملیات مشترک محیط زیست و نیروی انتظامی گفت: در جریان این عملیات، ضابطان دادگستری موفق به کشف ده قطعه پرنده خوتکا از یک متخلف در بازار محلی ماسال شدند و پرونده تخلف برای رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع شد.

حمید سلطان‌خواه با تأکید بر وضعیت حساس زیست‌محیطی کشور در فصل زمستان گفت: برای جلوگیری از شیوع آنفلوانزای فوق‌حاد پرندگان، هرگونه شکار، عرضه و خرید و فروش پرندگان وحشی ممنوع است و بر اساس بند (ج) ماده ۱۰ قانون شکار و صید، این اقدامات تخلف محسوب شده و پیگرد قانونی دارد.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه شکار، نگهداری، عرضه یا فروش پرندگان وحشی در بازار‌های محلی، موضوع را به‌صورت فوری به شماره ۰۱۳۴۴۶۵۱۳۸۰ یا سامانه ۱۵۴۰ یگان حفاظت محیط زیست گزارش دهند.