نان غذای اصلی مردم ایران است و بخش بسیاری از پروتئین، ویتامین و املاح مورد نیاز بدن در نهایت انرژی افراد را تأمین می کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، کیفیت نان با درجه سبوس گیری و کیفیت گندم ارتباط مستقیمی دارد و سلامت نان ارتباط مستقیمی با سلامت جامعه دارد.

در حال حاضر ۵ واحد نانوایی در شهرستان تویسرکان نان کامل پخت می کنند.

وحید فقیری، نانوای نان کامل و از نانوایان نمونه تویسرکان گفت: مهمترین اقدام نانوا در تهیه نان کامل، خواب خمیر است که باید حداقل دو ساعت باشد، در غیر اینصورت اسید فیتیک آن از بین نمی‌رود و که در صورت عدم رعایت این مهم توسط نانوایان نان کامل نه تنها عامل سلامت بلکه، خود عامل بیماری‌های مختلف می‌شود.

فرزانه شرعیاتی، کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشت تویسرکان هم با بیان اینکه نان کامل از آردی تهیه می‌شود که در کارخانه آرد هر سه بخش دانه گندم شامل جوانه، سبوس و مغز در آن حفظ می‌شود، گفت: سبوسی که به صورت دستی به آرد اضافه شود، نان کامل نیست و مضر است.

پریوش نورعلیئی، کارشناس تغذیه شبکه بهداشت و درمان با اشاره به اینکه مصرف نان کامل باعث کاهش انواع بیماری‌های قلبی عروقی، انواع سرطان‌ها، کبد چرب و چاقی می‌شود افزود: فیبر موجود در نان کامل هم موجب بهبود عملکرد دستگاه گوارش و کاهش کلسترول خون می‌شود.

گسترش پخت و مصرف نان کامل صرفه جویی اقتصادی برای مردم و نظام سلامت را به دنبال دارد.

در شهرستان تویسرکان ۱۴۳ واحد نانوایی فعال‌ است.