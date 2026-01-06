پخش زنده
رنگ پیراهن تیم ملی فوتبال امید ایران در ۳ بازی مرحله گروهی جام ملتهای زیر ۲۳ سال آسیا مشخص شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،نشست هماهنگی دیدارهای گروه C هفتمین دوره جام ملتهای زیر ۲۳ سال آسیا، صبح امروز از ساعت ۱۰ به وقت ریاض (۱۰:۳۰ به وقت تهران) در سالن جلسات ورزشگاه پرنس فیصل بن فهد برگزار شد.
در این نشست، مجید کریمی مدیر اجرایی و رسانهای و ارسلان بهمنیپور پزشک تیم ملی امید، به نمایندگی از ایران حضور داشتند. طبق تصمیم اتخاذشده، تیم ملی امید کشورمان در هر سه دیدار مرحله گروهی با لباس یکدست سفید به میدان خواهد رفت.
بر این اساس، تیمهای کره جنوبی و لبنان با لباس قرمز و تیم ازبکستان با لباس آبی مقابل شاگردان امیدرضا روانخواه قرار میگیرند.
برنامه دیدارهای تیم ملی امید ایران در مرحله گروهی این رقابتها به شرح زیر است:
۱۷ دی ۱۴۰۴
ایران – کرهجنوبی | ورزشگاه باشگاه الشباب | ساعت ۱۴:۳۰ به وقت محلی
۲۰ دی ۱۴۰۴
ایران – ازبکستان | ورزشگاه پرنس فیصل بن فهد | ساعت ۱۷:۰۰ به وقت محلی
۲۳ دی ۱۴۰۴
ایران – لبنان | ورزشگاه باشگاه الشباب | ساعت ۱۴:۳۰ به وقت محلی