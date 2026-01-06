پخش زنده
مشاور وزیر و دبیر ستاد همکاری حوزههای علمیه و وزارت آموزش و پرورش گفت: این برنامه با ۱۴ راهکار سند تحول بنیادین آموزشوپرورش، ۱۹ پروژه نقشه راه سند تحول و ۱۵ بند از برنامه هفتم توسعه تطابق کامل دارد و در ۳۳ مورد نیز مسئولیت مستقیم اجرا بر عهده ستاد همکاریها است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ حجتالاسلام سید مهدی بهشتی افزود: در وزارت آموزشوپرورش چهار معاونت و در حوزههای علمیه شش معاونت مسئولیت اجرای بخشهای مختلف برنامه را بر عهده دارند و مدیریت هر کارگروه نیز با مسئول مشخص آن حوزه خواهد بود.
دبیر کمیته اجرایی برنامه پنجساله دوم، هدف اصلی این جلسه را شناسایی موانع و چالشهای اجرایی برنامه دانست و گفت: بر اساس رصد انجامشده از مجریان، مهمترین چالشها شامل کمبود منابع، تغییرات مدیریتی، ضعف ساختارهای اجرایی در استانها، کاهش نظارت، اولویت نداشتن برنامه پنجساله در برخی معاونتها، فاصله جغرافیایی، ضعف توجیه کارشناسی و تعدد مأموریتهای دستگاههاست.
بهشتی همچنین با تشریح ساختار ستاد همکاریها، گفت: شورای سیاستگذاری در رأس این ساختار قرار دارد که با مدیریت مشترک مدیر حوزههای علمیه و مقام عالی وزارت آموزشوپرورش اداره میشود. در سطح استانها نیز شورای همکاری استانها با ریاست نماینده ولیفقیه و مدیرکل آموزشوپرورش تشکیل شده و بیش از ۷۰۰ کارگروه شهرستانی برای اجرای برنامه پیشبینی شده است.
وی با اشاره به تدوین ۱۴ برنامه و ۳۱ فعالیت ذیل چهار عرصه اصلی «تربیت و توانمندسازی نیروی انسانی»، «پژوهش و تدوین متون»، «تبلیغ و تربیت اسلامی» و «ارتقای نقش تربیتی»، ابراز امیدواری کرد با حمایت وزارت آموزشوپرورش و حوزههای علمیه، اجرای برنامه پنجساله دوم با سرعت و کیفیت بیشتری دنبال شود.