به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ سازمان تأمین اجتماعی از تمامی بیمه‌شدگان خواست نسبت به تکمیل و به‌روزرسانی شماره حساب بانکی و شماره تلفن همراه خود در سامانه خدمات غیرحضوری این سازمان اقدام کنند. این اقدام با هدف تسهیل ارائه خدمات الکترونیکی و کاهش مراجعات حضوری انجام می‌شود.

بر اساس اعلام تأمین اجتماعی، ثبت اطلاعات بانکی امکان پرداخت به‌موقع مزایا و حمایت‌های قانونی و ثبت شماره تلفن همراه نیز زمینه اطلاع‌رسانی پیامکی درباره سوابق بیمه‌ای و خدمات درمانی را فراهم می‌کند.