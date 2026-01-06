پخش زنده
بیمهشدگان سازمان تأمین اجتماعی برای دریافت خدمات غیرحضوری اطلاعات خود را تکمیل کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ سازمان تأمین اجتماعی از تمامی بیمهشدگان خواست نسبت به تکمیل و بهروزرسانی شماره حساب بانکی و شماره تلفن همراه خود در سامانه خدمات غیرحضوری این سازمان اقدام کنند. این اقدام با هدف تسهیل ارائه خدمات الکترونیکی و کاهش مراجعات حضوری انجام میشود.
بر اساس اعلام تأمین اجتماعی، ثبت اطلاعات بانکی امکان پرداخت بهموقع مزایا و حمایتهای قانونی و ثبت شماره تلفن همراه نیز زمینه اطلاعرسانی پیامکی درباره سوابق بیمهای و خدمات درمانی را فراهم میکند.