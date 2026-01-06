به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، علی لقمانی با اشاره به پرداخت یارانه نقدی به خانوار‌های مشمول طرح جدید کالابرگ الکترونیکی علاوه بر گذشته گفت: ۲ میلیون و ۳۴۳ هزار نفر در استان مشمول دریافت کالابرگ الکترونیکی هستند.

وی افزود:علاوه بر یارانه نقدی، کالابرگ هم برای دهک‌های اول تا نهم در نظر گرفته شده و به ازای هر نفر یک میلیون تومان به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با بیان اینکه شارژ مرحله جدید طرح کالابرگ الکترونیکی برای دهک‌های درآمدی ۱ تا ۹ انجام شده است گفت: دولت در این مرحله، اعتبار چهار ماه را به حساب سرپرستان خانوار واریز کرده و به هر نفر چهار میلیون تومان اختصاص یافت.

علی لقمانی جلوگیری از شکاف رانتی نرخ ارز ترجیحی، حفظ قدرت خرید مردم و انتقال کامل منافع یارانه‌ای به مصرف‌کننده نهایی را از اهداف اجرای این طرح دانست و افزود:

این اعتبار فقط برای خرید کالا‌های اساسی و اقلام مورد نیاز خانوار‌ها شامل قند و شکر، حبوبات، شیر، پنیر، ماست، گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم‌مرغ، برنج، روغن مایع و ماکارونی اختصاص یافته است ضمن اینکه امکان افزایش اعتبار در مراحل بعدی اجرای طرح وجود دارد.

وی از سرپرستان خانوار خواست برای اطلاع از موجودی اعتبار خود به سامانه رفاه به نشانی http://refahdb.mcls.gov.ir مراجعه کنند؛ اپلیکیشن «شمیم»، بازوی کالابرگ در پیام‌رسان «بله» و کد دستوری # ۱۴۶۳ *۵۰۰* هم از روش‌های استعلام موجودی کالابرگ الکترونیکی است.