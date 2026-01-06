پخش زنده
عملیات تکمیل چهار تقاطع غیرهمسطح راهجرد، ایجان، محمدآباد و سهراهی سد الغدیر در استان مرکزی با فعالیت کارگاههای جادهای در فصل سرما، به مراحل پایانی نزدیک شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان مرکزی از تداوم عملیات اجرایی برای تکمیل چهار تقاطع غیرهمسطح در شبکه راههای استان همزمان با اجرای طرح زمستانی خبر داد.
روحاله محسنزاده با اشاره به فعالیت کارگاههای جادهای در فصل زمستان، افزود: اکنون عملیات تکمیل چهار تقاطع غیرهمسطح راهجرد، ایجان، محمدآباد و سهراهی سد الغدیر با جدیت تمام در دست اقدام است.
او ابراز داشت: مرحله اول ساخت زیرگذرهای محمدآباد در محور محلات - دلیجان و ایجان در محور خنداب - پلدوآب به طور کامل انجام شده و در حال حاضر در فاز دوم پیمانکاران پروژه مشغول زیرسازی مسیر زیرگذر و رمپها هستند که پیگیر هستیم عملیات زیرسازی این دو طرح تا پایان امسال به اتمام برسد و به محض مساعد شدن شرایط جوی و افزایش دما، اجرای آسفالت آن نیز انجام خواهد شد.
محسنزاده گفت: برای تکمیل طرح بزرگ تقاطع غیرهمسطح راهجرد در محور اراک - قم نیز منتظر مساعد شدن شرایط جوی و دمای مطلوب هستیم که اجرای آسفالت زیرگذر و رمپها را انجام دهیم تا خدمتی دیگر با هدف افزایش سطح ایمنی راهها صورت گیرد و یکی دیگر از نقاط حادثهخیز استان حذف شود.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان مرکزی افزود: پیمانکار جدیدی برای تکمیل پروژه تقاطع غیرهمسطح سهراهی سد الغدیر در محور قدیم ساوه - همدان نیز به کار گرفته شده که به زودی ادامه عملیات اجرایی را شروع خواهد کرد تا بتوانیم قبل از عید عملیات زیرسازی این پروژه را نیز تکمیل کنیم و در اقدامی جهادی ظرف شش ماه آینده هر چهار پروژه مذکور را به بهرهبرداری برسانیم.
او گفت: امسال با تلاشهای انجام شده، اقدامات مهمی در راستای افزایش سطح ایمنی راهها و رفع نقاط حادثهخیز انجام شده است که از شاخصترین آنها میتوان به حذف گردنه سیبک، احداث زیرگذر ورودی روستای خانهمیران، بهرهبرداری از پلهای محدوده سهراهی آهنگران، ایمنسازی بیش از ۴۰ تقاطع همسطح راههای روستایی با محورهای اصلی اشاره کرد.