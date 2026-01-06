پخش زنده
ثبتنام علاقهمندان برای حضور در سری جدید مسابقه تلویزیونی «شهروند و مافیا» شبکه نسیم آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این مسابقه که با ساختاری تعاملی و فضایی هیجانانگیز، مخاطبان بسیاری را جذب کرده است، در فصل جدید نیز میزبان شهروندانی خواهد بود که علاقهمند به تجربه رقابتهای ذهنی و تصمیمگیریهای جمعی هستند.
متقاضیان شرکت در این مسابقه میتوانند با ارسال پیامک به سامانه پیامکی ۰۹۹۳۷۹۴۲۸۳۳، فرایند ثبتنام و ارتباط اولیه را آغاز کنند. متقاضیان میتوانند از طریق سامانه پیامکی اعلامشده با عوامل این برنامه در ارتباط باشند.
مسابقه «شهروند و مافیا» با شعار «شب خیلی چیزها را روشن میکند»، تلاش دارد بستری متفاوت برای بروز توانمندیهای تحلیلی، گفتوگو و استدلال شرکتکنندگان فراهم آورد.