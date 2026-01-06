به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، در این رقابت‌ها که طی روز‌های ۱۲ و۱۳ دی‌ماه به میزبانی تهران برگزار شد مدعیان سراسر کشور در ماده‌های مختلف رشته دوومیدانی در سالن سرپوشیده مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب به رقابت پرداختند.

تیم دو و میدانی استان کردستان با پنج ورزشکار در این دوره از رقابت‌ها حضور داشت و توانست یک مدال برنز را کسب کند.

در نتایج انفرادی ماده پرش ارتفاع "نوا نصرت پور" با ثبت رکورد ۱.۹۰ متر جایگاه سوم و نشان برنز را از آن خود کرد.

مربیگری و سرپرستی تیم دو و میدانی استان کردستان در این رقابت‌ها برعهده «میلاد سیار» و «دانش مرادی» بود.