کیروش استنلی، مهاجم برزیلی سابق سپاهان، ذوب‌آهن در ۳۷ سالگی از دنیای فوتبال خدافظی کرد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کیروش استنلی مهاجم برزیلی که سابقه در تیم‌های ذوب‌آهن، سپاهان و گل‌گهر سیرجان را داشت و آقای گلی در لیگ برتر را هم در کارنامه‌اش داشت، در ۳۷ سالگی از دنیای فوتبال خداحافظی کرد.

کیروش استنلی فصل گذشته عضو تیم پترولینا در سری دی برزیل بود و فقط ۴ بار برای این تیم به میدان رفت و فقط یک گل در جام حذفی به ثمر رساند. پس از پایان فصل، مدتی بدون تیم ماند و در نهایت برای همیشه از فوتبال خداحافظی کرد.