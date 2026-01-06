مدیرعامل شرکت توزیع برق آذربایجان‌غربی گفت: اجرای طرح پایش مستمر مصرف برق در ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان در ایام پیک مصرف زمستان آغاز شده و ادارات موظف به رعایت سقف مصرف ۳۰ درصدی پس از ساعات اداری هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛طاهر کیامهر با اشاره به نوسانات و فشردگی مصرف انرژی در فصل سرد، افزود: این برنامه با هدف حفظ پایداری شبکه برق استان طراحی شده است و شامل اقدامات نظارتی ویژه‌ای است.

وی افزود: در این طرح، علاوه بر شناسایی ادارات پرمصرف، دستگاه‌های اجرایی موظفند پس از پایان وقت اداری، مصرف برق خود را به حداکثر ۳۰ درصد میزان مصرف ساعات کاری محدود کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق آذربایجان‌غربی خاطرنشان کرد: پایش مصرف از طریق قرائت هوشمند کنتورها، رصد آنلاین مصرف و بازدیدهای میدانی انجام می‌شود و ادارات ملزم به خاموش کردن کامل سیستم‌های روشنایی، تجهیزات غیرضروری و مدیریت بهینه سامانه‌های گرمایشی در ساعات غیراداری هستند.

وی همچنین تاکید کرد که در صورت تخطی از الگوهای تعیین‌شده، ابتدا اخطار صادر شده و در صورت ادامه تخلف، محدودیت‌های قانونی، از جمله محدود کردن تأمین برق، اعمال می‌شود.

کیامهر با اشاره به تلاش‌های گروههای امداد و اتفاقات صنعت برق در استان در هفته اخیر که بارش برف و کولاک شدید رخ داد، یادآوری کرد: با وجود شرایط جوی دشوار، شبکه برق استان کمترین آسیب را متحمل شد و پایداری شبکه برق، حتی در شرایط بحرانی، اولویت اصلی است.

وی اضافه کرد: تلاشها برای ارتقای پایداری شبکه برق همچنان ادامه دارد تا هیچ نقطه ای از استان حتی روستاهای دوردست که راههای مواصلاتیشان به سبب برف سنگین مسدود شده بود، بدون برق نماند.