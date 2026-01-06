مدیرکل بهزیستی آذربایجان غربی گفت: معلولان دارای توانمندی‌های بسیاری هستند، لذا با ایجاد بستری مناسب برای تبیین و معرفی توانمندی‌های آنان می‌توان زمینه حضور فعال‌تر، افزایش اعتماد به‌ نفس و نقش‌آفرینی مؤثر این قشر را در عرصه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و هنری فراهم کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رسول بابایان در آیین تجلیل از فعالان هشتمین جشنواره منطقه‌ای تئاتر افراد دارای معلولیت (طلوع) با اشاره به پایان این جشنواره، از نقش مؤثر رسانه‌ها در انعکاس این رویداد فرهنگی قدردانی کرد و گفت: حضور فعال و حرفه‌ای رسانه‌ها در پوشش خبری جشنواره، نقش تعیین‌کننده‌ای در معرفی توانمندی‌های هنری افراد دارای معلولیت و بازتاب تلاش‌های صورت‌گرفته در افکار عمومی داشت. بدون همراهی رسانه‌ها، بخش قابل توجهی از این فعالیت‌ها مغفول می‌ماند.

وی افزود: نوع پوشش خبری انجام‌شده، در سطحی حرفه‌ای و شایسته بود و همین موضوع باعث شد جشنواره تئاتر معلولان نه‌تنها در سطح استان، بلکه در سطح ملی نیز بازتاب مناسبی پیدا کند؛ امری که مایه افتخار برای استان محسوب می‌شود و توانست ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی منطقه را به خوبی معرفی کند.

مدیرکل بهزیستی استان تصریح کرد: با وجود برخی محدودیت‌ها، تمامی تلاش‌ها برای میزبانی مطلوب از هنرمندان دارای معلولیت، به‌ویژه در حوزه مناسب‌سازی محل اسکان و مکان برگزاری برنامه‌ها، انجام شد و مجموعه عوامل اجرایی با حداکثر توان پای کار بودند.

وی ابراز امیدواری کرد این موفقیت‌ها در سال‌های آینده با رفع نواقص موجود، به‌ویژه در حوزه مناسب‌سازی فضاهای شهری و فرهنگی، تداوم یابد و شاهد برگزاری هر چه کیفی‌تر رویدادهای فرهنگی ویژه جامعه معلولان باشیم.

جشنواره ها فرصتی برای آگاه سازی جامعه از توانمندی معلولان

همچنین معاون توانبخشی بهزیستی استان نیز با اشاره به اهمیت پوشش خبری جشنواره تئاتر معلولان گفت: هدف اصلی از اطلاع‌رسانی و پوشش رسانه‌ای این جشنواره، آگاه‌سازی جامعه و ایجاد یک تلنگر اجتماعی است تا نشان داده شود افراد دارای معلولیت، توانمند هستند و ظرفیت‌های بالایی برای نقش‌آفرینی در عرصه‌های مختلف دارند.

ایرج عبدالله پور افزود: اطلاع‌رسانی صحیح و هدفمند به‌عنوان یکی از حلقه‌های زنجیره توانبخشی، می‌تواند موجب ایجاد تحرک و پویایی در جامعه هدف شود.

معاون توانبخشی بهزیستی استان راهیابی دو گروه از هنرمندان دارای معلولیت استان به جشنواره تئاتر فجر را افتخاری ارزشمند دانست و تصریح کرد: این موفقیت نشان می‌دهد معلولان از توانمندی‌های قابل توجهی برخوردارند، اما برای بروز و نمایش این توانمندی‌ها، نیازمند ایجاد انگیزه، حمایت و فراهم شدن بسترهای مناسب هستند.

وی تأکید کرد: استمرار چنین رویدادهایی می‌تواند نقش مهمی در تقویت اعتماد به‌ نفس افراد دارای معلولیت و تغییر نگرش جامعه نسبت به توانایی‌های این قشر ایفا کند.