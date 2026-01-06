معاون علمی رئیس جمهور به منظور توسعه توانمندی‌های علمی کشور در فناوری‌های نوین، از تجهیز دو آزمایشگاه تحقیقاتی پیشرفته در حوزه علوم و فناوری‌های کوانتوم با سرمایه‌گذاری بالغ بر چهار میلیون دلار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، معاون علمی رئیس‌جمهور در هفتمین جلسه شورای راهبری فناوری‌های کوانتومی که امروز ۱۶ دی‌ در محل معاونت علمی برگزار شد، بر اهمیت تقویت دانشگاه‌ها و تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه علوم کوانتومی تأکید کرد و از شناسایی دقیق دانشگاه‌هایی که ظرفیت تبدیل شدن به قطب‌های تخصصی را دارا هستند، خبر داد.

حسین افشین همچنین اعلام کرد: ایران دارای سه دانشگاه مادر در حوزه کوانتوم است و در فاز جدید، چهار دانشگاه دیگر برای وصل شدن و همکاری نزدیک با این مراکز تجهیز شده و تجهیز سه دانشگاه دیگر نیز در دست اجرا است.

معاون علمی رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت تربیت نیروی متخصص در این حوزه راهبردی، افزود: در نیمسال نخست تحصیلی ۱۴۰۳، ۱۶ عنوان درس تخصصی و پیشرفته در حوزه علوم و فناوری کوانتومی در ۱۲ دانشگاه کشور ارائه شد. فراخوان دوره دوم تدریس کوانتوم نیز مجددا در دی‌ سال جاری اعلام خواهد شد و برگزیدگان آن از مهر‌ ۱۴۰۵ شروع به تدریس در دانشگاه‌ها خواهند کرد. تمام دوره‌های برگزار شده ضبط شده و پس از اتمام، در اختیار تمام علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.

افشین در ادامه به توسعه زیرساخت‌های پژوهشی نیز اشاره کرد و گفت: در کنار مباحث آموزشی، نیاز مبرمی به آزمایشگاه‌های آموزشی تخصصی داشتیم. بر همین اساس، ۳ آزمایشگاه آموزشی در حوزه کوانتوم تا خرداد ۱۴۰۵ در سه دانشگاه مرجع کشور افتتاح خواهد شد که این اتفاق مبارکی در حوزه آموزش عملی خواهد بود.

وی به میزان سرمایه‌گذاری انجام شده در مراکز کوانتومی اشاره کرد و افزود: یکی از این آزمایشگاه‌ها با سرمایه‌گذاری یک و نیم میلیون دلار و آزمایشگاه دیگر با بودجه دو و نیم میلیون دلار تجهیز شده‌اند تا دانشجویان و پژوهشگران به امکانات روز دنیا دسترسی داشته باشند.

افشین همچنین با تاکید بر ضرورت تقویت نیروی انسانی متخصص، از توافق برای اعطای بورسیه‌های تحصیلی ویژه در رشته‌های نوظهور خبر داد و گفت: با هدف ارتقا تعداد اساتید فعال و متخصص این حوزه به ۵۰ نفر تا پایان برنامه هفتم توسعه، بورسیه‌های تحصیلی ویژه در رشته‌های نوظهور در نظر گرفته شده است که ۱۰۰ نفر را پوشش خواهد داد. علاوه بر این، جهت تسهیل فعالیت‌های پژوهشی دانشجویان دکتری این حوزه، کمک هزینه ماهانه ۲۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

افشین همچنین با اشاره به پیشبرد پروژه‌هایی که هدفشان ارتقاء توانمندی‌های علمی کشور است، به اقدامات زیرساختی در دست انجام اشاره کرد: توسعه و راه‌اندازی آزمایشگاه ساعت اتمی در دستور کار قرار دارد و انتظار می‌رود که تا سال آینده نهایی شود. همچنین تلاش‌ها برای تأمین و تکمیل بودجه مورد نیاز جهت راه‌اندازی آزمایشگاه استاندارد ارتباطات کوانتومی در حال انجام است و در آینده نزدیک مراحل اجرایی آن آغاز می‌شود.

معاون علمی رئیس‌جمهور درخصوص سایر پروژه‌های راهبردی این حوزه اظهار داشت: پروژه نانوفب در فاز نخست پیشرفت خوبی داشته و فاز بعدی آن نیز در دست اجرا است. برنامه استقرار و عملیاتی‌سازی کامپیوتر کوانتومی نیز از دیگر مواردی است که در دستور کار معاونت علمی قرار دارد.

وی با تأکید بر لزوم حمایت دو تا سه‌ساله برای موفقیت این برنامه‌ها، خاطرنشان کرد: ما تلاش می‌کنیم تا با تقویت ارتباطات بین آزمایشگاه‌ها و همچنین حمایت از خرید تجهیزات زیرساختی و حیاتی مانند تجهیزات کرایوژنیک و همچنین حمایت از نیروی انسانی اطمینان حاصل کنیم که پیشرفت‌های حوزه کوانتوم در کشور شتاب بگیرد.