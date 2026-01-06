

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان یزد در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد گفت: شهدای دانشجو و دانشگاهی برگ‌های زرین دانشگاه‌ها در دفاع مقدس هستند. برگزیدگانی که از سنگر علم و دانش در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل، از کیان دانشگاه دفاع کردند.

حجت الاسلام زارع افزود: تعداد ۳ هزار و ۹۷ نفر از دانشجویان در جمع شهدای دفاع مقدس حضور دارند و ۱۱۵ شهید دانشجو نیز در استان یزد داریم.

وی به شهدای شاخص دانشجو اشاره کرد و ادامه داد: احمد اخباریه (خبرنگار و دانشجو) شهید رمضانخانی (اولین شهید ترور که سال ۵۹ توسط اسرائیل در بیروت به شهادت رسید)، شهید مهدی فتوحی (شهید وزارت اطلاعات) در سال ۹۰ و در جاده میبد توسط اشرار به شهادت رسید.

حجت الاسلام زارع گفت: شهید سید علی اخوی میراب باشی (دانشجوی پزشکی) شهید علی محمد مقدم (فرمانده تیپ امام هادی) شهید حسین مطیعی بهابادی (دانشجوی پزشکی و دایی شهید امیرحسین قربانی که در حادثه هواپیمای اوکراینی به شهادت رسید)، شهیدعلی دهقان منشادی (فرمانده محور در شلمچه) شهید محمدعلی دهقانی اشکذری (دانشجوی پزشکی)، شهید ماشاالله عهدی (قائم مقام قرارگاه خاتم الانبیا) شهید

محمدعلی کارگر حاجی آبادی (دانشجوی عمران، آزاده و جانباز که در سال هفتاد و سه به علت جراحات ناشی از اسارت به شهادت رسید)، شهید محمدرضا پارساییان (فرمانده گردان) از دیگر شهدای شاخص دانشجو در استان یزد هستند.

وی گفت: حسین کمالی اردکانی، دانشجوی جانباز هفتاد درصد ضایعه نخاعی در حادثه راسک به عنوان شهید زنده است.

۱۶ دی ماه شانزدهم دی ماه، سالروز شکل گیری حماسه خونین هویزه به دست دانشجویان پیرو خط رهبری و به فرماندهی دانشجوی شهید، سیدحسین علم الهدی است.

این دانشجویان رزمنده در سال ۱۳۵۹، عملیاتی را در هویزه و سوسنگرد آغاز کردند و پیروزی‌های مهمی به دست آوردند. نیرو‌های اسلام در حالی که تجهیزات نظامی در اختیار نداشتند، تا آخرین قطره خون به دفاع از سرزمین ایران اسلامی پرداختند، مظلومانه به شهادت رسیدند و حماسه هویزه را آفریدند.

به پاس تجلیل از رشادت‌های دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، به ویژه شهید علم الهدی، شانزدهم دی، روز «شهدای دانشجو» نام گرفت.

لازم به ذکر است که شهیدان اکبر حاجی مهدی و محمد علی عسکری از شهدای یزدی آرام گرفت در گلزار شهدای هویزه در کنار سایر همرزمان شهیدشان در این نبرد هستند.