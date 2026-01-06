۲ رقمی شدن جمعیت سالمند آذربایجانشرقی
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجان شرقی گفت:در سرشماری آزمایشی با رویکرد ثبتی مبنا بر اساس برآوردهای انجام شده سهم جمعیت سالمندی استان برای نخستین بار ۲ رقمی خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،حیدر فتحزاده اظهار کرد: سرشماری آزمایشی با رویکرد ثبتی مبنا از تاریخ ۱۴ دی ماه آغاز شده و تا ۳ بهمنماه امسال در شهر صوفیان شهرستان شبستر و روستاهای دهستان چلهخانه انجام خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه ماموران آمارگیر آموزشهای لازم را دیدهاند و با مراجعه به خانوارها اطلاعات لازم را ثبت خواهند کرد اظهار کرد: هدف اصلی از اجرای این طرح بررسی و رفع مسائل و مشکلات مربوط به شیوه جدید ثبتی مبنا برای سرشماری عمومی سال ۱۴۰۵ است.
فتح زاده بر اهمیت همکاری مردم، دهیاران و اعضای شورای اسلامی با ماموران آمارگیر تاکید کرد و آن را در جمعآوری اطلاعات دقیق و صحیح برای برنامهریزیهای آتی ضروری دانست.
وی با بیان اینکه سرشماری عمومی به روش ثبتی مبنا برای نخستین بار در کشور به اجرا در میآید افزود: در این مرحله بخشی از اطلاعات پایهای خانوارها و آبادیها با مراجعه مستقیم ماموران آمارگیر به خانوارها جمعآوری میشود و بقیه اطلاعات مورد نیاز از طریق دادههای ثبتی موجود در سازمانها و نهادهای دولتی تکمیل خواهد شد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجان شرقی در ادامه آخرین برآوردهای جمعیتی استان را نیز تشریح کرد و گفت: جمعیت استان آذربایجان شرقی در سال ۱۴۰۴ برابر ۴ میلیون و ۱۰۷ هزار و ۶۲۳ نفر برآورد شده که بیش از ۷۳ درصد از این تعداد در نقاط شهری و ۲۷ درصد در نقاط روستایی ساکن هستند.
وی با اشاره به ترکیب سنی جمعیت استان ابراز داشت: سهم گروه سنی ۱۴-۰ سال استان ۲۱ درصد، ۶۴-۱۵ سال ۶۸.۵ درصد ۶۵ و بیشتر ۱۰.۵ درصد است.
فتحزاده اظهار کرد: با ثبت سهم ۱۰.۵ درصدی برای گروه سنی بالای ۶۵ سال برای نخستین بار است که سهم جمعیتی سالمندی استان از کل جمعیت استان دورقمی میشود و این موضوع نیازمند توجه ویژه در برنامهریزیهای اجتماعی و بهداشتی است.