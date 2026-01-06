پخش زنده
امروز: -
مجموعه تئاتر لبخند در ماه دی میزبان ۱۰ اثر نمایشی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این مجموعه در ماه دی میزبان ۱۰ نمایش به کارگردانی سجاد افشاریان، حورا کیان، هومان سلیمانی، مسعود احمدی، محمد واحدی، فرید قادرپناه، سینا فاتحی، میلاد اردوبادی و صادق کریمی خواهد بود.
نمایش «بک تو بلک» به نویسندگی و کارگردانی سجاد افشاریان و با بازی سجاد افشاریان، نیکو بستانی و مهدی زندیه به اجرای خود در سالن شماره ۱ ادامه خواهد داد.
نمایش «بک تو بلک» از شهریور ۱۴۰۴ اجرای خود را شروع کرده و با بیش از ۱۵۰ اجرا در مجموعه تئاتر لبخند، میزبان تماشاگران است.
نمایش «خرس» به نویسندگی و کارگردانی حورا کیان و با بازی پانیذ افتخاری، لیینا الیاسی، داراب داداشزاده و ثنا کریمی در سالن شماره ۲ ساعت ۱۸ روی صحنه میرود. تهیهکنندگان این نمایش امیرحسین نوروزبیگی و محمدرضا نوری هستند.
نمایش «خیتانوس» به نویسندگی و کارگردانی هومان سلیمانی فرد، تهیهکنندگی نادر سلیمانی و با بازی محمدرضا داودی، یوسف رحیموند، مهدی طایفه عباسی، علی البرزی، پارسا سمیرکرم، وحید شیرمحمدی، تانیا بیات، حسین موحدی و علی کرمانی از دیگر نمایشهاییست که در سالن شماره ۲ اجرا میشود.
و همچنین نمایش «جیرهبندی پر خروس برای سوگواری» به نویسندگی علی نرگسنژاد، کارگردانی مسعود احمدی و تهیهکنندگی محمد ذوالفقاری در سالن شماره ۲، ساعت ۲۱ روی صحنه میرود. قدسی شریعتی، نسیم عظیمی و مسعود احمدی بازیگران این نمایش هستند.
نمایش «هرجا آب هست، ویرانیست» به نویسندگی محمد واحدی و محمد نوروزی فرسنگی، کارگردانی محمد واحدی و تهیهکنندگی انوشه زاهدی از ۱۶ دی اجرای خود در سالن شماره ۳ آغار خواهد کرد. بازیگران این نمایش علی عامل هاشمی، محمد نوروزی فرسنگی و هادی عامل هستند.
نمایش «درخت شیشهای آلما» به نویسندگی و کارگردانی فرید قادرپناه و با بازی کاوه مرحمتی، آذین نظری، ملودی آرامنیا، کامیار دریاکناری و سحر خرمنژاد از ۱۷ دی ماه در سالن شماره ۳ میزبان تماشاگران خود خواهد بود.
همچنین نمایش «دمنوش آویشن» که از ۲۹ آذر میزبان تماشاگران خود بوده است به اجرای خود در سالن شماره ۳ ادامه خواهد داد. این نمایش فقط در روزهای شنبه ساعت ۲۰ به روی صحنه خواهد رفت. محمود حیدری نویسنده و کارگردان این نمایش است. همچنین احمدرضا بحری، محمد قائدنیا، معین خدیوی، محمد محسن شفیعی، اکبر سلمانی الهدادی، کاوه فرجادمنش، مهیار پوربابایی و سحر آقاسی گروه بازیگران این نمایش هستند.
و در سالن شماره ۴ نیز نمایش «گردن» با نویسندگی و کارگردانی سینا فاتحی از ۲۱ دی ساعت ۱۹ میزبان تماشاگران خواهد بود. بازیگران این نمایش سینا امانزاده، مهرشاد خدادادی و محسن لبافی هستند.
همچنین نمایش «خروسخون» با نویسندگی و کارگردانی میلاد اردوبادی، تهیهکنندگی سجاد افشاریان و با بازی میلاد معیری، مرتضی درویشزاده، نیما خطیب شاد، پریسا صبورینژاد، نیلوفر فتاحی، آیلی شرفی، آهو شفیعی و بهراد سلاحورزی از ۲۱ دی اجرای خود را در سالن شماره ۴ آغاز خواهد کرد.
نمایش «فردا» نیز از ۱۰ دی ماه اجرای خود را در پلاتو شماره ۳ آغاز کرده است. صادق کریمی نویسنده و کارگردان این نمایش است و رحیم مهراندیش، سروش برجکی و علیرضا رسولزاده بازیگران آن هستند.