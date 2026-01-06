پخش زنده
برنامههای «سرزمین من»، «هفت اقلیم»، «نبض تولید»، «جهان سیاست» و «پلاک ۸»، امروز از شبکههای رادیویی پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شنوندگان رادیو فرهنگ در برنامه «سرزمین من»، سفری رادیویی به استان لرستان دارند و در ادامه با تاریخ، فرهنگ و تحولات روز کشور و منطقه همراه میشوند.
در این برنامه که از ساعت ۱۳ زنده به تهیه کنندگی محمدرضا حاج حیدری، با اجرای کارشناسی محمدعلی مومنی و گویندگی دانیال معنوی، پخش می شود، گنجینههای پنهان لرستان:معرفی میشوند. برنامه با تمرکز بر جاذبههای طبیعی و تاریخی آغاز میشود، و در گفتوگو با عطا حسن پور، مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان لرستان، جزئیات تازهای از اهمیت «غار دوشه» بیان خواهد داد. همچنین، زهرا بهاروند، معاون میراث فرهنگی استان لرستان درباره آخرین وضعیت و برنامههای توسعه موزه مردمشناسی خرمآباد، مطالبی را بیان می کند.
بخش دیگر برنامه سفر در اعماق تاریخ و اندیشه است و دکتر علی طهرابند، استاد تاریخ در گفتوگویی تخصصی به بررسی سیر تحول پوشاک و پوشش در ایراناز منظر تاریخی میپردازد. در ادامه با نگاهی به حماسههای هست سال دفاع مقدس با یکی از سرداران دفاع مقدس درباره حماسه هویزه برای بازگویی خاطرات آنروزها گفتوگو میشود.
همچنین، برنامه «سرزمین من»، از مسیر ارتباط تلفنی خود، از دیدگاه یک کارشناس رسانه بهره خواهد برد و همچون روزهای دیکر محمد ساجدی، پژوهشگر و تحلیلگر رسانه در بخش «آن سوی تاریخ»، آخرین تحولات منطقه را واکاوی و تحلیل خواهد کرد.
علاقهمندان میتوانند از طریق تلفنهای ۲۲۰۴۰۰۸۵و ۲۲۰۵۸۸۰۰ و یا شماره پیامک ۳۰۰۰۰۵۵۸نظرات و پرسشهای خود را با عوامل برنامه در میان بگذارند.
برنامهی رادیویی «هفت اقلیم»، با نگاهی به برنامههای حوزه هنرهای تجسمی در دهه مقاومت، ساعت ۱۴:۰۰، از شبکه رادیویی فرهنگ پخش می شود.
در بخش نخست، برنامه با گزارشی از مجسمههای یادبود شهید سردار حاج قاسم سلیمانی آغاز میشود، مروری دقیق بر طراحی و نصب تندیسهای درباره دهه مقاومت و مرور و بررسی مجسمههای مختلفی که در شهرهای مختلف برای یادبود «شهید سردار حاج قاسم سلیمانی» طراحی، ساخته و در میدانها جاگذاری شده است.
بخش دوم، با نگاهی متفاوت ادامه مییابد، گفتاری از شهید سلیمانی درباره کتاب ارزشمند «تاریخ کوفه و تأثیر آن در سرنوشت تاریخ اسلام» اثر فرهیخته محمدحسین دوانی پخش میشود تا ارتباط بین اندیشه تاریخی و درک معنای مقاومت در بعد فرهنگی بررسی شود.
در ادامه، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان مهمان تلفنی برنامه خواهد بود و ضمن تشریح برنامههای ویژه دهه مقاومت در استان، از برگزاری دوسالانه «سرو نگار» و فعالیتهای پویای حوزه هنرهای تجسمی در کرمان سخن میگوید و در پایان، با فرزاد دانایی درباره فراخوان نمایشگاه «رنگ و نور» گفتوگو میشود، رویدادی هنری در حوزه تجسمی که قرار است اسفند برگزار شود و فرصتی برای بروز خلاقیت هنرمندان جوان در فضای معنوی دهه مقاومت خواهد بود.
برنامه «هفت اقلیم» کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ، روی موج اف.ام ردیف ۱۰۶ مگاهزتز پخش میشود.
برنامه «نبض تولید»، با محوریت تحقق شعار سال ۱۴۰۴ و بررسی ابعاد مختلف سرمایهگذاری در صنعت نساجی، ساعت ۱۴:۰۰، از رادیو اقتصاد پخش میشود.
ااین برنامه با هدف واکاوی ظرفیتها، چالشها و الزامات تحقق شعار سال در یکی از صنایع مهم و اشتغالزای کشور، به بررسی وضعیت سرمایهگذاری و تولید در حوزه نساجی میپردازد.
در این برنامه امین مقدم، عضو هیئتمدیره اتحادیه صادرکنندگان نساجی و محسن ترحمی، مدیرکل دفتر صنایع منسوجات، پوشاک، سلولزی و چرم وزارت صنعت، معدن و تجارت حضوردارند و دیدگاههای تخصصی خود را درباره روند تولید، صادرات، موانع موجود و سیاستهای حمایتی مطرح میکنند.
همچنین با حضور آرمان پاکضمیر، فعال حوزه نساجی، مسائل میدانی تولید، نقش بخش خصوصی، دغدغههای سهامداران و سرمایهگذاران و چالشهای پیش روی واحدهای تولیدی، بحث و بررسی خواهد شد.
در این برنامه تلاش میشود ضمن تبیین سیاستها و برنامههای حمایتی، به موانع تولید، مشکلات تأمین سرمایه، چالشهای زیرساختی و راهکارهای افزایش جذابیت سرمایهگذاری در صنعت نساجی پرداخته شود.
برنامه «نبض تولید» به تهیهکنندگی لیلا روزبهانی، سهشنبهها از رادیو اقتصاد پخش می شود.
برنامه «جهان سیاست»، ساعت ۱۵:۳۰، با نگاهی تحلیلی به تحولات حقوقی و سیاسی ایران و جهان از رادیو ایران میپردازد.
این برنامه، به بررسی دستورات قوه قضائیه در برخورد با اغتشاشگران و بدهکاران ارزی، تقابل انقلاب اسلامی با نظام سلطه و همچنین افشای ابعاد تازهای از طرح آشوب طراحیشده علیه جمهوری اسلامی ایرانخواهد پرداخت.
در بخش «دریچه»، دستورات اخیر رئیس قوه قضائیه برای مقابله قاطع با اغتشاشگران و ساماندهی بدهکاران ارزی، با حضور محمدعلی اسفنانی، دادیار سابق دیوان عالی کشور، واکاوی میشود.
همچنین در بخش «میکروفون»، گزارشهایی با محوریت تقابل انقلاب اسلامی با نظام سلطه جهانی و نیز همایش تخصصی «بررسی ابعاد حقوقی جنگ دوازدهروزه رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران» پخش خواهد شد.
در بخش «تحلیلگران»، دادگاه فرمایشی رئیسجمهور ونزوئلا در آمریکا و موج محکومیتهای جهانی علیه اقدام ترامپ، با تحلیل علی رودباری، دکترای حقوق بینالملل، بررسی میشود و در «نسخه» امروز نیز، به اعتراف ترامپ و موساد به طراحی پروژه آشوب در ایران اختصاص دارد.
برنامه رادیویی «جهان سیاست»، با تهیهکنندگی و نویسندگی فاطمه ربانی و گویندگی ناصر صالحی، از رادیو ایران پخش می شود.
برنامه «پلاک ۸»، همزمان با گرامیداشت روز شهدای دانشجو، با روایتهایی صمیمی و شنیدنی از خانوادههای شهدای دفاع مقدس، به مرور مفاهیم ایثار، ایمان و ماندگاری راه شهیدان میپردازد.
این برنامه با تهیهکنندگی زهرا صالحی و گویندگی فیروزه آدابی در گرامیداشت روز شهدای دانشجو، میزبان گفتوگوهایی اثرگذار با خانوادههای شهداست.
در این قسمت، شنوندگان پای صحبتهای مادر یکی از شهدای والامقام دفاع مقدس مینشینند، مادری که از صبر، دلتنگی و افتخار مادری شهید سخن میگوید.
همچنین در ادامه، مصاحبهای با برادر یکی از شهدای غواص انجام میشود، روایتی از فداکاری جوانانی که بیادعا در راه دفاع از میهن و آرمانها جان خود را تقدیم کردند.
نامهها، خاطرهها و روایتهای برنامه «پلاک ۸» شبکه رادیویی ایران، تلاشی است برای زنده نگهداشتن یاد شهدای دانشجو و پاسداشت راه روشن آنان در حافظه امروز جامعه.