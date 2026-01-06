پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیضا گفت: سالانه ۱۸ هزار تن گوشت مرغ در این شهرستان تولید میشود که نسبت به پارسال، هزار تن افزایش داشته است.
صدیقه مویدی با بیان اینکه این شهرستان با بیش از ۶۳ واحد فعال مرغ گوشتی حائز رتبه دوم در فارس را دارد افزود: تا پایان سال جاری بیش از هفت میلیون و ۵۱۰ هزار قطعه جوجه ریزی در واحدهای مرغداری گوشتی این شهرستان انجام شود.
وی با بیان اینکه این جوجهها از سویههای آرین، راس و کاب است گفت: امسال میزان
جوجه ریزی در مرغداریهای بیضا نسبت به مدت زمان مشابه پارسال، ۶ درصد افزایش یافته است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیضا افزود: تعداد جوجه ریزی در این واحدها و فرآیند عرضه مرغ با رصد، پایش و بازدیدهای مشترک کارشناسان اداره بهبود تولیدات دامی، تنظیم بازار و دامپزشکی کنترل و مدیریت میشود.
شهرستان بیضا در شمال غرب فارس و در فاصله ۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.