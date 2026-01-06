به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون فنی و راه روستایی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اصفهان گفت: باتوجه‌به لزوم فعال‌بودن سامانه‌های نظارت تصویری بر کیفیت تردد در جاده‌های استان به‌ویژه در شرایط خاص و بحران جوی و همچنین روز‌های پیک تردد، ارتقا و توسعه سامانه‌های نظارت تصویری باهدف ارتقای خدمت‌رسانی به کاربران جاده‌ای به‌ویژه در عملیات راهداری زمستانی در دستور کار مرکز مدیریت راه‌ها قرار گرفته است.

مهدی فقهی افزود: به همین منظور، ۵ سامانه جدید نظارت تصویری در محور‌های آزادراه فرودگاه، بزرگراه فرودگاه، داران – تیران، مبارکه اصفهان و زرین‌شهر – شهرکرد با اعتبار ۱۲۵ میلیارد ریال نصب و راه‌انداز می‌شود.

وی گفت: این سامانه‌ها باتوجه‌به اهمیت نظارت و رصد بر خط وضعیت ترافیکی و جوی جاده‌های برون‌شهری، دوربین‌های جدید نظارت تصویری در نقاط مهم شامل گردنه‌ها، نقاط مه‌گیر و دارای شرایط خاص جوی و گلوگاه‌های ترافیکی نصب می‌شوند.

معاون فنی و راه روستایی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اصفهان ادامه داد: براین اساس مقرر شد، تا در روز‌های پیش رو ۱۶ سامانه نظارت تصویری جدید دیگر نیز به بهره‌برداری برسد.

وی افزود: دیگر نهاد‌های خدمت‌رسان جاده‌ای از جمله پلیس‌راه، اورژانس، هلال‌احمر و همچنین عموم مردم می‌توانند از تصاویر سامانه‌های نظارت تصویری از طریق سایت مرکز مدیریت راه‌های کشور به آدرس www.۱۴۱.ir استفاده کنند.

فقهی گفت: باتوجه‌به تغذیه اطلاعاتی سایت و برنامه کاربردی ۱۴۱ از داده‌های سامانه‌های حمل‌ونقل هوشمند جاده‌ای، مردم می‌توانند قبل شروع سفر به‌منظور انتخاب مسیر و زمان مناسب سفر از درگاه راه اندازی شده بهره‌برداری کنند.