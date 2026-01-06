پخش زنده
نمایندگان پاراتکواندو ایران در جدیدترین رده بندی فدراسیون جهانی صعود کردند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس اعلام سایت فدراسیون جهانی تکواندو، رده بندی پاراتکواندوکاران در ماه ژانویه ۲۰۲۶ اعلام و جایگاه نمایندگان ایران در ۲ گروه بانوان و مردان پس از بازیهای پاراآسیایی جوانان دبی با تغییراتی همراه شد.
در گروه بانوان، در وزن منهای ۴۷ کیلوگرم (K ۴۴) آیلار جامی با کسب ۵۰.۹۴ امتیاز در جایگاه شانزدهم ایستاد. زهرا سلطانی نیز با کسب ۱۲.۰۰ امتیاز به رده سیام رفت.
رزا ابراهیمی در وزن منهای ۵۲ کیلوگرم با کسب ۶۴.۷۶ امتیاز در رده دوازدهم قرار دارد. نرگس جوادی نیز با کسب ۲۵.۹۹ امتیاز و ۵ پله صعود به رده نوزدهم جدول ردهبندی رفت.
در وزن منهای ۵۷ کیلوگرم، زهرا رحیمی با کسب ۱۵۵.۴۰ امتیاز در رده هفتم ایستاد. مریم عبداللهپور دیگر نماینده ایران در این وزن با کسب نشان طلای بازیهای پاراآسیایی دبی با کسب ۴۴ امتیاز و دو پله صعود در جایگاه پانزدهم قرار گرفت.
رومینا چمسورکی در وزن منهای ۶۵ کیلوگرم، ۵۲.۵۶ امتیاز کسب کرد به رده شانزدهم رفت.
در وزن به اضافه ۶۵ کیلوگرم، مرضیه نصراللهی با کسب ۶۵.۸۰ امتیاز و یک پله صعود در رده دهم قرار گرفت.
در گروه مردان، در وزن منهای ۵۸ کیلوگرم (K ۴۴) محمدطاها حسنپور با کسب ۴۶.۹۹ امتیاز و یک پله صعود در جایگاه بیستم ایستاد. ابوالفضل ایمانی پس از درخشش در دبی با کسب ۳۵ امتیاز و پانزده پله صعود در رده بیست و هشتم ایستاد. شهرام صحرا پیما نیز با کسب ۷.۵۶ امتیاز با صعود سی پلهای ر رده ۵۶ قرار گرفت.
سعید صادقیانپور در وزن منهای ۶۳ کیلوگرم با ۱۶۱.۰۴ امتیاز در رده ششم ایستاده است. امیرحسین علیزاده عرب با کسب ۳۸.۲۴ امتیاز و چهارده پله صعود در رده بیستم جای گرفت.
در وزن منهای ۷۰ کیلوگرم امیرمحمد حقیقتشناس با طلای بازیهای پاراآسیایی ۱۰۹.۱۶ امتیاز کسب کرد و با صعود سه پلهای به رتبه نهم رفت.
علیرضا بخت در وزن منهای ۸۰ کیلوگرم با ۲۵۷.۸۸ امتیاز نیز در رده سوم جدول ردهبندی جای گرفته است. مهدی پوررهنما با کسب ۱۳۹.۷۶ امتیاز در رتبه نهم قرار گرفت.
حامد حقشناس نیز در وزن به اضافه ۸۰ کیلوگرم (۴۴ K) با ۲۷۵ امتیاز در رده سوم وزن خود قرار گرفته است.