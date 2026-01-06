پخش زنده
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس از افزایش بیش از دو برابری تعداد دکلهای حفاری مستقر در میدان مشترک پارس جنوبی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ تورج دهقانی بیان کرد: با توسعه ناوگان حفاری و افزایش تعداد دکلها به ۱۰ دستگاه، روند افزایش ظرفیت تولید گاز کشور بهطور محسوسی تقویت شده است.
وی با اشاره به ثبت رکوردی بیسابقه در تولید گاز کشور گفت: در پارس جنوبی برای نخستینبار رکورد برداشت روزانه ۷۲۵ میلیون مترمکعب گاز به همت کارکنان این مجموعه به ثبت رسیده است؛ عددی که تحقق آن تا پیش از این غیرقابل باور به نظر میرسید.
دهقانی با بیان اینکه رویکرد شرکت نفت و گاز پارس تمرکز بر تولید پایدار گاز است، افزود: با توجه به شدت ناترازی انرژی، تلاش کردیم ظرفیتهایی را فعال کنیم که بیشترین اثرگذاری را در کمترین زمان داشته باشند، در همین راستا بیش از هفت میلیون مترمکعب از محل اقدامات ما در فاز ۱۳ به تولید پایدار گاز کشور افزوده شده است؛ رقمی که در شرایط معمول معادل توسعه یک میدان گازی است.
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با تأکید بر جایگاه ویژه سکوهای پارس جنوبی در اقتصاد کشور اظهار داشت: سکوهای این میدان از منظر اثرگذاری اقتصادی، خاصترین حوزه اقتصادی کشور به شمار میروند و با تدابیر مدیریتی و فنی مناسب، میتوان ارزش افزوده قابلتوجهی در این بخش ایجاد کرد.
وی از افزایش قابلتوجه فعالیتهای حفاری در میدان پارس جنوبی در دولت چهاردهم خبر داد و گفت: تعداد دکلهای حفاری مستقر در این میدان از چهار دستگاه به ۱۰ دستگاه افزایش یافته و در این مدت ۱۳ حلقه چاه به مدار آمده است.