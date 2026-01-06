پیکر حاجیه خانم کرمی مادر شهیدان عبدالرحمان و محمدرضا کرمی تشییع و خاکسپاری شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ حاجیه خانم فاطمه کرمی مادر شهیدان عبدالرحمان و محمدرضا پس از تحمل سال‌ها درد فراق فرزندانش، شامگاه دوشنبه در سن ۸۵ سالگی به فرزندان شهیدش پیوست.

مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر این مادر شهید امروز (سه شنبه) از بلوار امیرکبیر به سمت گلزار شهدای خمینی شهر برگزار شد.

سردار عبدالرحمان کرمی در خمینی‌شهر به دنیا آمد و سال ۶۲ و در ۲۴ سالگی در منطقه عملیاتی خیبر، به فیض شهادت نائل آمد و پیکر مطهرش پس از ۸ سال در سال ۱۳۷۰ تفحص و به آغوش خانواده بازگشت.

محمدرضا کرمی برادر وی نیز که به عنوان بسیجی راهی جبهه‌های حق علیه باطل شد، سال ۶۱ در ۱۹ سالگی و در منطقه عملیاتی بیت المقدس، خرمشهر، به درجه‌ی رفیع شهادت نائل شد.

مزار مطهر این دو شهید در گلزار شهدای هرستان خمینی شهر قرار دارد.