نمایش عمومی پویانمایی سینمایی «ژولیت و شاه»، از فردا ۱۷ دی در بیش از ۱۷۰ سینما در سراسر کشور آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «ژولیت و شاه» به نویسندگی و کارگردانی اشکان رهگذر محصول استودیو هورخش، یک پویانمایی موزیکال در ژانر کمدی-عاشقانه است که با نگاهی متفاوت به تاریخ، داستان بازیگر زنی فرانسوی را روایت میکند که به دعوت ناصرالدینشاه قاجار برای اجرای نمایش «رومئو و ژولیت» به ایران میآید؛ دعوتی که به ماجرایی غیرمنتظره و پرچالش تبدیل میشود.
این اثر پس از ۶ سال تولید و طی مسیری طولانی در جشنوارههای داخلی و بینالمللی، به نمایش عمومی رسیده و تاکنون در ۱۴ جشنواره بینالمللی حضور داشته و موفق به کسب ۶ جایزه شده است.
اشکان رهگذر نویسنده و کارگردان «ژولیت و شاه» در آستانه نمایش این فیلم گفت: «فریم به فریم این فیلم با عشق ساخته شده است. «ژولیت و شاه» حاصل تلاش صدها هنرمند در طول ۶ سال است. نمیتوانم انتظار داشته باشم در چنین شرایطی مردمم به دیدن فیلمی کمدی موزیکال در رابطه با تاریخ فرهنگی ما بروند؛ مگر چه اهمیتی دارد؟ اما میتوانم قول بدهم در ساخت هر ۲ فیلم، عاشقانه به ایران فکر کردم و در ساخت فیلمهای بعدیام چنین خواهم کرد.»
علاقهمندان میتوانند «ژولیت و شاه» را از فردا، چهارشنبه ۱۷ دی در سینماهای سراسر کشور تماشا کنند.