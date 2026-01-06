جلسه بررسی آخرین وضعیت بازارچه مرزی منطقه آزاد ماکو با حضور فرماندار شهرستان ماکو، مدیران مرتبط و جمعی از بازاریان برگزار شد.

بازارچه مرزی منطقه آزاد ماکو نیازمند ساماندهی، شناسنامه‌دار شدن و حمایت همه‌جانبه است

بازارچه مرزی منطقه آزاد ماکو نیازمند ساماندهی، شناسنامه‌دار شدن و حمایت همه‌جانبه است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ شهلا تاج‌فر فرماندار ماکو در این جلسه با اشاره به مشکلات موجود در بازارچه مرزی، نبود هدف واحد در قالب طرح شناسنامه بازاریان و نامشخص بودن راسته‌ها را از ایرادات اساسی این بازارچه عنوان کرد و گفت: بازارچه مرزی ماکو باید شناسنامه‌دار شود، راسته‌ها به‌صورت مشخص تعریف و تابلو‌های راهنما نصب شود تا مراجعه‌کنندگان بتوانند با سهولت و بر اساس نیاز خود خرید کنند و برند بازارچه ماکو شکل بگیرد.

وی همچنین به مشکلات زیرساختی بازارچه از جمله برق و گاز و نیز معضل ترافیک مقابل بازارچه اشاره کرد و خواستار پیگیری جدی دستگاه‌های مسئول برای رفع این مسائل شد.

تاج‌فر با تأکید بر نقش مهم بازاریان در رونق اقتصادی منطقه، از آنان خواست در برگزاری مسابقات فوتسال کشوری که به‌زودی در ماکو برگزار می‌شود مشارکت و حمایت داشته باشند.

فرماندار ماکو افزود: این رویداد ورزشی می‌تواند به فرصتی ملی برای معرفی برند ماکو و ظرفیت‌های اقتصادی و گردشگری شهرستان تبدیل شود.

در ادامه این جلسه، رضا ابراهیمی مدیر شرکت سرمایه‌گذاری منطقه آزاد ماکو نیز با اشاره به مشکلات موجود در حوزه فعالیت بازاریان گفت: از گمرک بازرگان انتظار داریم بیش از پیش در کنار بازاریان باشد چراکه یکی از دلایل تعطیلی برخی مغازه‌ها، مشکلات ترخیص کالا به‌دلیل مسائل انبار است که باید در سریع‌ترین زمان ممکن مرتفع شود.

وی همچنین بر ضرورت شفافیت قیمت‌ها تأکید کرد و افزود: بازاریان باید از ظرفیت فروش اینترنتی و آنلاین‌شاپ‌ها استفاده کنند و قیمت کالا‌ها به‌صورت واحد و شفاف به مشتریان ارائه شود.

ابراهیمی از اجرای برنامه‌های حمایتی برای بانوان فعال در حوزه صنایع‌دستی شهرستان خبر داد و گفت: با همکاری شهرداری، تعدادی مغازه در اختیار بانوان تولیدکننده صنایع‌دستی قرار خواهد گرفت.

اجرای برنامه‌های فرهنگی در بازارچه امید نیز از دیگر محور‌های مطرح‌شده در این جلسه بود که به گفته مسئولان، می‌تواند نقش مؤثری در افزایش حضور شهروندان، رونق فروش، جذب گردشگر و توسعه فعالیت‌های اقتصادی بازارچه مرزی ماکو داشته باشد.