وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: اتصال به فیبر نوری تا پایان سال برای بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار مشترک فراهم می‌شود.

سید ستار هاشمی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: موضوع فیبر نوری شامل ۲ شاخص است. شاخصی اول، پوششی که امکان ایجاد ارتباط را فراهم می‌کند. در این بخش در تلاشیم ۱۰ میلیون امکان اتصال و یا پوشش به فیبر نروی را تا پایان سال ایجاد کنیم.

وی گفت: این ۱۰ میلیون اتصال شامل بخش خانگی و کسب و کار است و سعی شده در این بخش، در دولت چهاردهم مشوق هم داشته باشیم به گونه‌ای که تا پایان سال هدفگذاری شده، در بخش منازل و کسب و کار یک میلیون و هزار نفر به فیبر نوری اتصال کامل داشته باشند و از خدمات زیرساخت‌های ارتباطی و دولتی بهره‌مند شوند و این اتصال مسیر سختی است.

هاشمی ادامه داد: در پوشش فیبر نوری به فاصله مشخصی از مشترکان می‌رسیم و در اتصال در چند ۱۰۰ متر پایانی که از آن به عنوان اتصال واقعی یاد می‌شود، سختی‌هایی وجود دارد که در دولت چهاردهم تلاش می‌شود این مسایل رفع شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: تا پایان امسال به یک میلیون و ۵۰۰ هزار اتصال به فیبر نوری می‌رسیم که نشان از رشد چند ۱۰۰ درصدی به این هدف در دولت چهاردهم دارد.