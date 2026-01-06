معاون وزیر میراث فرهنگی در بازدید از هشتمین نمایشگاه بین‌المللی شیشه و تجهیزات وابسته در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران، بر ضرورت همگرایی و همکاری نزدیک میان هنر سنتی شیشه‌گری و صنعت شیشه تأکید کرد و از تشکیل مجمع هنری-صنعتی با محوریت استان قزوین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مریم جلالی دهکردی از بخش‌های متنوع نمایشگاه شامل کارگاه‌های شیشه‌گری فوتی، حجم و مجسمه‌سازی، نقاشی روی شیشه، ویترای، نقاشی پشت شیشه، چلنگری، شیشه لمپ، حکاکی، تراش سنگ، سرامیک، سفال و نقاشی‌های رئال و آبستره بازدید به عمل آورد.

او در نشستی با علیرضا علاقه‌بندیان، رئیس هلدینگ جی‌سی‌سی، اظهار کرد: امروزه دنیای صنعت و هنر پیشرانه است و همه باید برای حرکت رو به جلو با یکدیگر همکاری کنیم. پیگیری خواهم کرد که با محوریت قزوین و با حضور فعالان شاخص از جمله اصفهان و شرکت شیشه و بلور کاوه، کنسرسیومی هنری-صنعتی تشکیل شود تا بتوان هنر دست‌ساز سنتی را با ظرفیت‌های صنعتی پوشش داد و به تولید گسترده‌تر و پایدارتر رساند.

معاون صنایع‌دستی کشور همچنین از انعقاد تفاهمنامه‌ای با معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری خبر داد و افزود: شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق می‌توانند نقش بسیار مؤثری در احیا و به‌روزرسانی روش‌های سنتی از جمله کوره‌های سنتی شیشه‌گری ایفا کنند.

این بازدید همزمان با شصتمین سالگرد تأسیس شرکت سهامی شیشه قزوین برگزار شد و با حضور چهره‌هایی، چون محمدرضا نعمت‌زاده مشاور عالی وزیر صمت، حسین زجاجی دبیر و عضو هیئت مدیره انجمن صنفی صنعت شیشه، محسن رضایی مدیر بخش هنری هلدینگ و استادان برجسته شیشه‌گری سنتی شهرام امیری و مرتضی وفایی همراه بود.

هشتمین نمایشگاه بین‌المللی شیشه و تجهیزات وابسته نخستین بار به صورت مشترک میان بخش هنری (شیشه‌گری سنتی و هنر‌های وابسته) و بخش صنعتی برگزار شده و تلاش دارد پلی میان سنت و فناوری مدرن در این حوزه ایجاد کند.