اجتماع مردمی در واکنش به تهدیدات اخیر آمریکا و صهیونیسم و همبستگی در حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی در چند شهر اصفهان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مردم ولایتمدار در گوشه و کنار استان، امروز با نمایش وحدت ملی و ایستادگی در برابر دشمنان به تهدیدات اخیر مقامات آمریکایی و صهیونیستی پاسخی قاطع دادند.

این اجتماع، پیام روشنی از پایبندی مردم به وحدت ملی و آرمان‌های انقلاب است.

این گردهمایی بزرگ مردمی با شعار «تا پای جان برای ایران»، عصر امروز از ساعت ۱۵ در میدان امام حسین (ع) اصفهان برگزار می‌شود.

تا پای جان برای ایران در خور و بیابانک،اردستان و فریدن

تا پای جان برای ایران درلنجان ؛کوهپایه و خوانسار