توانمندیهای پنهان معلولان با فراهمسازی بستر مناسب شکوفا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل بهزیستی آذربایجانغربی در مراسم تجلیل از فعالان هشتمین جشنواره منطقهای تئاتر افراد دارای معلولیت گفت: معلولان توانمندیهای بسیاری دارند و با ایجاد بستری مناسب برای تبیین و معرفی توانمندیهای آنان میتوان زمینه حضور فعالتر، افزایش اعتماد به نفس و نقشآفرینی مؤثر این قشر را در عرصههای مختلف اجتماعی، فرهنگی و هنری فراهم کرد.
رسول بابایان، با اشاره به پایان این جشنواره، از نقش مؤثر رسانهها در انعکاس این رویداد فرهنگی قدردانی کرد و افزود: حضور فعال و حرفهای رسانهها در پوشش خبری جشنواره، نقش تعیینکنندهای در معرفی توانمندیهای هنری افراد دارای معلولیت و بازتاب تلاشهای صورتگرفته درافکار عمومی داشت.
وی، با بیان اینکه بدون همراهی رسانهها، بخش قابل توجهی از این فعالیتها مغفول میماند، گفت: نوع پوشش خبری انجامشده، درسطحی حرفهای و شایسته بود و همین موضوع باعث شد جشنواره تئاترمعلولان نهتنها در سطح استان، بلکه در سطح ملی نیز بازتاب مناسبی پیدا کند؛ امری که مایه افتخار برای استان محسوب میشود و توانست ظرفیتهای فرهنگی و اجتماعی منطقه را به خوبی معرفی کند.
مدیرکل بهزیستی استان تصریح کرد: با وجود برخی محدودیتها، تمامی تلاشها برای میزبانی مطلوب از هنرمندان دارای معلولیت، بهویژه در حوزه مناسبسازی محل اسکان و مکان برگزاری برنامهها، انجام شد و مجموعه عوامل اجرایی با حداکثر توان پای کار بودند.
بابایان ابراز امیدواری کرد، این موفقیتها در سالهای آینده با رفع نواقص موجود، بهویژه در حوزه مناسبسازی فضاهای شهری و فرهنگی، تداوم یابد و شاهد برگزاری هر چه کیفیتر رویدادهای فرهنگی ویژه جامعه معلولان باشیم.
معاون توانبخشی بهزیستی استان هم با اشاره به اهمیت پوشش خبری جشنواره تئاتر معلولان گفت: هدف اصلی از اطلاعرسانی و پوشش رسانهای این جشنواره، آگاهسازی جامعه و ایجاد یک تلنگر اجتماعی است تا نشان داده شود افراد دارای معلولیت، توانمند هستند و ظرفیتهای بالایی برای نقشآفرینی در عرصههای مختلف دارند.
ایرج عبدالله پور افزود: اطلاعرسانی صحیح و هدفمند بهعنوان یکی از حلقههای زنجیره توانبخشی، میتواند موجب ایجاد تحرک و پویایی در جامعه هدف شود.
عبدالله پور، راهیابی دو گروه از هنرمندان دارای معلولیت استان به جشنواره تئاتر فجر را افتخاری ارزشمند دانست و تصریح کرد: این موفقیت نشان میدهد معلولان از توانمندیهای قابل توجهی برخوردارند، اما برای بروز و نمایش این توانمندیها، نیازمند ایجاد انگیزه، حمایت و فراهم شدن بسترهای مناسب هستند.
وی اضافه کرد: استمرار چنین رویدادهایی میتواند نقش مهمی در تقویت اعتماد به نفس افراد دارای معلولیت و تغییر نگرش جامعه نسبت به تواناییهای این قشر ایفا کند.
مدیر اجرایی هشتمین جشنواره منطقهای تئاتر معلولین هم در این مراسم با اشاره به میزبانی ارومیه از جشنوارههای مختلف گفت: ارومیه در سالهای اخیر بارها میزبان رویدادهای فرهنگی و هنری بوده و این جشنواره نیز با رعایت استانداردهای لازم، بهصورت موفقیتآمیز برگزار شد.
علی ضیائی افزود: تشکیل یک تیم حرفهای و منسجم برای تولید محتوا و اجرای دقیق برنامهها، نقش مهمی در بازتاب رسانهای و دیدهشدن هرچه بیشتر این جشنواره داشت و همین موضوع موجب شد رویداد برگزارشده مورد توجه مخاطبان قرار گیرد.