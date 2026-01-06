به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل بهزیستی آذربایجان‌غربی در مراسم تجلیل از فعالان هشتمین جشنواره منطقه‌ای تئاتر افراد دارای معلولیت گفت: معلولان توانمندی‌های بسیاری دارند و با ایجاد بستری مناسب برای تبیین و معرفی توانمندی‌های آنان می‌توان زمینه حضور فعال‌تر، افزایش اعتماد به نفس و نقش‌آفرینی مؤثر این قشر را در عرصه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و هنری فراهم کرد.

رسول بابایان، با اشاره به پایان این جشنواره، از نقش مؤثر رسانه‌ها در انعکاس این رویداد فرهنگی قدردانی کرد و افزود: حضور فعال و حرفه‌ای رسانه‌ها در پوشش خبری جشنواره، نقش تعیین‌کننده‌ای در معرفی توانمندی‌های هنری افراد دارای معلولیت و بازتاب تلاش‌های صورت‌گرفته درافکار عمومی داشت.

وی، با بیان اینکه بدون همراهی رسانه‌ها، بخش قابل توجهی از این فعالیت‌ها مغفول می‌ماند، گفت: نوع پوشش خبری انجام‌شده، درسطحی حرفه‌ای و شایسته بود و همین موضوع باعث شد جشنواره تئاترمعلولان نه‌تنها در سطح استان، بلکه در سطح ملی نیز بازتاب مناسبی پیدا کند؛ امری که مایه افتخار برای استان محسوب می‌شود و توانست ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی منطقه را به خوبی معرفی کند.

مدیرکل بهزیستی استان تصریح کرد: با وجود برخی محدودیت‌ها، تمامی تلاش‌ها برای میزبانی مطلوب از هنرمندان دارای معلولیت، به‌ویژه در حوزه مناسب‌سازی محل اسکان و مکان برگزاری برنامه‌ها، انجام شد و مجموعه عوامل اجرایی با حداکثر توان پای کار بودند.

بابایان ابراز امیدواری کرد، این موفقیت‌ها در سال‌های آینده با رفع نواقص موجود، به‌ویژه در حوزه مناسب‌سازی فضا‌های شهری و فرهنگی، تداوم یابد و شاهد برگزاری هر چه کیفی‌تر رویداد‌های فرهنگی ویژه جامعه معلولان باشیم.

معاون توانبخشی بهزیستی استان هم با اشاره به اهمیت پوشش خبری جشنواره تئاتر معلولان گفت: هدف اصلی از اطلاع‌رسانی و پوشش رسانه‌ای این جشنواره، آگاه‌سازی جامعه و ایجاد یک تلنگر اجتماعی است تا نشان داده شود افراد دارای معلولیت، توانمند هستند و ظرفیت‌های بالایی برای نقش‌آفرینی در عرصه‌های مختلف دارند.

ایرج عبدالله پور افزود: اطلاع‌رسانی صحیح و هدفمند به‌عنوان یکی از حلقه‌های زنجیره توانبخشی، می‌تواند موجب ایجاد تحرک و پویایی در جامعه هدف شود.

عبدالله پور، راهیابی دو گروه از هنرمندان دارای معلولیت استان به جشنواره تئاتر فجر را افتخاری ارزشمند دانست و تصریح کرد: این موفقیت نشان می‌دهد معلولان از توانمندی‌های قابل توجهی برخوردارند، اما برای بروز و نمایش این توانمندی‌ها، نیازمند ایجاد انگیزه، حمایت و فراهم شدن بستر‌های مناسب هستند.

وی اضافه کرد: استمرار چنین رویداد‌هایی می‌تواند نقش مهمی در تقویت اعتماد به نفس افراد دارای معلولیت و تغییر نگرش جامعه نسبت به توانایی‌های این قشر ایفا کند.

مدیر اجرایی هشتمین جشنواره منطقه‌ای تئاتر معلولین هم در این مراسم با اشاره به میزبانی ارومیه از جشنواره‌های مختلف گفت: ارومیه در سال‌های اخیر بار‌ها میزبان رویداد‌های فرهنگی و هنری بوده و این جشنواره نیز با رعایت استاندارد‌های لازم، به‌صورت موفقیت‌آمیز برگزار شد.

علی ضیائی افزود: تشکیل یک تیم حرفه‌ای و منسجم برای تولید محتوا و اجرای دقیق برنامه‌ها، نقش مهمی در بازتاب رسانه‌ای و دیده‌شدن هرچه بیشتر این جشنواره داشت و همین موضوع موجب شد رویداد برگزارشده مورد توجه مخاطبان قرار گیرد.