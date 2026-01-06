معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی ابلاغیه‌ای، بر برگزاری حضوری امتحانات پایان نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۴ مطابق با زمان‌بندی اعلام‌شده در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ بر اساس ابلاغیه شماره ۲/۲۷۷۹۲۶ مورخ ۹ دی‌ماه ۱۴۰۴، تمامی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی موظف‌اند امتحانات پایان نیمسال اول را به‌صورت حضوری و طبق برنامه‌های مصوب اجرایی کنند.

در عین حال، در صورت بروز شرایط خاص و ضرورت اتخاذ تصمیم جدید درباره نحوه برگزاری امتحانات، کارگروه استانی آموزش عالی می‌تواند با هماهنگی وزارت علوم، تصمیم مقتضی را اتخاذ کرده و مراتب را جهت اجرا به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی ابلاغ کند.