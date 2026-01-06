تعداد کارکنان دولت در استان در ۱۳۰ دستگاه اجرایی ۷۱ هزار و ۶۳۳ نفر هستند که حدود ۴۶ درصد به صورت رسمی قطعی و مابقی در سایر اشکال استخدامی به خدمت مشغول هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد اعلام کرد: نماگر نیروی انسانی سال ۱۴۰۳ دستگاه‌های اجرایی استان یزد با هدف اراه اطلاعات و تصویری دقیق از نظام اداری و ساختاری دستگاه‌های اجرایی به‌عنوان زیربنای هرگونه سیاستگذاری و برنامه‌ریزی توسعه‌ای منتشر شد.

ارائه اطلاعات و تصویر دقیق از نظام اداری و ساختار دستگاه‌های اجرایی زیربنای هرگونه سیاستگذاری و برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای است؛ به‌طوری که بدون در اختیار داشتن اطلاعات و آمار دقیق و به روز امکان تصمیم گیری برای مدیران فراهم نخواهد شد.

بر اساس این گزارش، نماگر نیروی انسانی سال ۱۴۰۳ دستگاه‌های اجرایی استان یزد شامل ۱۳۰ دستگاه اجرایی به تفکیک (جنسیت، نوع استخدام و مدرک تحصیلی، شهرستان محل خدمت) به استثنای دستگاه‌های انتظامی، نظامی، امنیتی و قضایی تهیه شده است.

براساس اطلاعات به‌دست آمده تعداد کارکنان دولت در استان در ۱۳۰ دستگاه اجرایی ۷۱ هزار و ۶۳۳ نفر هستند که حدود ۴۶ درصد به صورت رسمی قطعی و مابقی در سایر اشکال استخدامی اعم از رسمی آزمایشی، پیمانی، قرارداد کار معین و ... به خدمت مشغول هستند.

از تعداد کل کارکنان مشغول در استان ۴۶ درصد در آموزش و پرورش، ۲۰ درصد در دانشگاه علوم پزشکی و ۳۴ درصد در سایر دستگاه‌های اجرایی خدمت می‌کنند.

در ادامه این گزارش آمده است، ۴۴ درصد از کارکنان دولت مدرک لیسانس، ۲۰ درصد فوق لیسانس، ۱۵ درصد دیپلم، ۹ درصد زیر دیپلم و ۵ درصد فوق دیپلم و ۷ درصد دکتری و همچنین ۸۲ درصد از کارمندان دولت متأهل، ۱۶ درصد مجرد و ۲ درصد معیل (سرپرست) هستند.

گفتنی است؛ ۵۵ درصد کارکنان دولت در استان را مردان و ۴۵ درصد دیگر را بانوان تشکیل داده‌اند.