به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، بنیامین کریمی، مدیر اجرایی طرح نیروگاه خورشیدی گفت: این نیروگاه با سرمایه گذاری هزار میلیارد تومانی این واحد صنعتی به توان ۸۰ مگاوات در حال ساخت است که در مرحله نخست ۲۸ مگاوات تا آخر سال به بهره‌برداری می‌رسد.

لقمان پارسایی، مدیر فنی واحد صنعتی هم گفت: با توجه به ناترازی‌های انرژی و قطعی‌های برق برای تأمین برق واحد صنعتی احداث نیروگاه خورشیدی را در دستور کار قرار دادیم.

او افزود: این واحد صنعتی ۳۸مگاوات ساعت برق مصرف می‌کند که در حال حاضر ۲۸ مگاوات آن از این نیروگاه تأمین خواهد شد.

در زمان احداث برای ۱۳۰ نفر و هنگام بهره برداری نیروگاه خورشیدی برای ۳۵ نفر اشتغالزایی می شود.

حمید اشرفی، مدیرعامل شهرک صنعتی ویان کبودراهنگ هم گفت: ماده ۱۶ قانون جهش تولید واحد‌های صنعتی باید برق مورد نیاز خود را از انرژی‌های تجدید پذیر تامین کنند.

واحد‌های تولیدی در شهرک صنعتی ویان ۴۶مگاوات ساعت برق مصرف و در حال حاضر ۳ واحد نیروگاه خورشیدی احداث می کنند.

حسین فرهادی، مدیر توزیع برق شهرستان کبودرآهنگ نیز گفت: ۴۳ نیروگاه خورشیدی در شهرستان کبودراهنگ در حال تولید برق است که ۳ نیروگاه مقیاس بزرگ و ۴۰ نیروگاه خانگی و یک نیروگاه خورشیدی با توان تولید ۹مگاوات در حال احداث است.

دولت در راستای احداث نیروگاه خورشیدی حمایت‌های لازم را انجام می دهد.

در شهرستان کبودراهنگ حدود ۱۶ مگاوات برق بوسیله نیروگاه‌های خورشیدی تولید و به مدار توزیع برق کشور تزریق می‌شود.