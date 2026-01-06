عضو هیئت عالی بانک مرکزی با تأکید بر ضرورت عبور از خام‌فروشی گفت: شاخص اصلی نوآور بودن یک اقتصاد، نوع صادرات آن کشور است و هرچه سهم فناوری و دانش در صادرات افزایش یابد، ارزش افزوده و قیمت محصولات نیز بالاتر خواهد رفت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، داود دانش‌جعفری، عضو هیئت عالی بانک مرکزی و وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگو با خبرنگار ما، عبور از خام‌فروشی را یکی از الزامات اساسی تحقق اقتصاد نوآورانه و دانش‌محور دانست و اظهار کرد: تفاوت اساسی میان صادرات مواد خام و محصولات فناورانه در میزان ارزش افزوده نهفته در آن‌هاست.

وی با اشاره به صادرات منابع طبیعی مانند نفت افزود: اگر کشوری منابع خود را به‌صورت خام صادر کند، نشان‌دهنده آن است که اقتصاد آن هنوز به سطح مطلوبی از نوآوری و فناوری نرسیده است، اما تبدیل همین منابع به فرآورده‌های باارزش و گران‌قیمت، گامی مهم در مسیر شکل‌گیری اقتصاد نوآورانه محسوب می‌شود.

سرمایه‌گذاری در فناوری؛ مسیر کشورهای پیشرو

دانش‌جعفری با اشاره به تجربه کشورهای موفق در حوزه نوآوری گفت: ایران در حال حاضر جزو کشورهای پیشرو در صادرات فناوری و نوآوری نیست و کشورهایی مانند چین با سرمایه‌گذاری هدفمند و گسترده در این حوزه طی سال‌های گذشته، اکنون به نتایج قابل توجهی دست یافته‌اند.

وی افزود: ما دیرتر وارد این مسیر شده‌ایم و طبیعی است که دیرتر هم به مقصد برسیم، اما آنچه اهمیت دارد، انتخاب مسیر درست برای ادامه راه است.

دولت تسهیل‌گر باشد نه رقیب

وزیر اسبق اقتصاد با تأکید بر نقش دولت در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان تصریح کرد: اگر مسیر توسعه اشتباه انتخاب شود، رسیدن به هدف نه‌تنها زمان‌بر، بلکه دشوار خواهد شد. در این میان، دولت نباید در جایگاه رقیب بخش خصوصی قرار گیرد، بلکه باید با فراهم کردن زیرساخت‌ها و امکانات، نقش تسهیل‌گر را ایفا کند.

چالش ظرفیت حمایتی از شرکت‌های دانش‌بنیان

عضو هیئت عالی بانک مرکزی با اشاره به سیاست‌های حمایتی سال‌های اخیر در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: مسیر حمایت از این شرکت‌ها در اصل مسیر درستی بوده، اما ظرفیت توسعه نداشته است. امروز تقاضا برای دریافت حمایت‌های دولتی بسیار بالاست، در حالی که دولت توان پاسخگویی به همه این تقاضاها را ندارد.

وی در پایان تأکید کرد: بازنگری در مدل‌های حمایتی، تقویت نقش بخش خصوصی و اصلاح ساختار تأمین منابع مالی، از الزامات توسعه اقتصاد دانش‌بنیان است و بدون حل این چالش‌ها، دستیابی به اقتصاد نوآورانه با کندی مواجه خواهد شد.