رئیس رسانه ملی درگذشت سعید پیردوست، هنرمند ارجمند و خوش‌نام تلویزیون، سینما و تئاتر را به خانواده و جامعه هنری کشور تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن این پیام به شرح زیر است:

«باسمه تعالی

انا لله وانا الیه راجعون

درگذشت بازیگر توانمند و خوش‌نام تلویزیون، سینما و تئاتر، زنده‌یاد سعید پیردوست را به خانواده محترم ایشان و جامعه هنری کشور تسلیت عرض می‌کنم.

او از آن دست هنرمندانی بود که بی‌هیاهو، اما مؤثر، سال‌ها در قاب تصویر زیست و با صداقت حرفه‌ای و حضوری باورپذیر در فیلم‌ها و مجموعه‌های نمایشی، روایتگر بخش‌هایی از زندگی مردم شریف این سرزمین شد و بی‌گمان، همین خاطره‌اش را ماندگار خواهد کرد.

از خداوند رحمان برای آن هنرمند مردمی، آرامش ابدی و برای بازماندگان، شکیبایی و تسلی خاطر مسئلت دارم.»