ساماندهی بازار روغن خوراکی در یزد
بازار روغن خوراکی در یزد با محوریت سامانه بازارگاه و نظارت هوشمند مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد
، کمیته تخصصی تنظیم بازار استان به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری و دبیری اداره کل صنعت، معدن وتجارت استان یزد و با حضور اعضای این کارگروه برگزار شد.
محور اصلی این نشست، بررسی راهکارهای اجرایی برای مدیریت بهینه و ساماندهی شبکه توزیع روغن خوراکی منطبق بر دستورالعملهای جدید ابلاغی کشور بود.
در این نشست بر بهرهگیری از ظرفیتهای سامانه بازارگاه برای رصد دقیق و تخصیص عادلانه سهمیهها، بعنوان ابزاری کارآمد برای پایش مستمر بازار تاکید شد.
در ادامه راهکارهای عملیاتی برای نظارت دقیقتر بر زنجیره تأمین و جلوگیری از پدیده احتکار مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
خروجی مصوبات این جلسه بر حمایت از حقوق مصرفکنندگان، رعایت قیمتگذاری منصفانه و تضمین تأمین پایدار روغن خوراکی برای تمامی اقشار شهروندان در سطح استان متمرکز بود.