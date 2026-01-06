پخش زنده
کتاب «تب ناتمام»، نوشته زهرا حسینی مهرآبادی در انتشارات حماسه یاران به زبان عربی ترجمه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، کتاب «تب ناتمام»، روایتی ناگفته از جنگ تحمیلی، از سربازی که نور چشم خانواده است، اما اصابت یک ترکش در عملیات بدر سرنوشت و مسیر زندگی او و خانوادهاش را تغییر میدهد.
خانم شهلا منزوی در این کتاب، داستان زندگی شهید حسین دخانچی را از دوران کودکی تا شهادت روایت میکند. همه ما بارها عنوان «جانباز قطع نخاع» را شنیدهایم، اما برای بسیاری از ما، نحوه زندگی این جانبازان و چالشهایی که هر روز بر سر کوچکترین مسائل با آن روبهرو هستند، نامشخص است.
از این منظر، کتاب «تب ناتمام» سطرهای نانوشتهای از جنگ را پیش چشم مخاطب قرار میدهد؛ آن زمان که حتی خانواده نیز نمیدانست جانباز قطع نخاع گردنی یعنی چه و این عنوان، چقدر قرار است نحوه زندگی آنها را تحتالشعاع قرار دهد.
حسینی مهرآبادی، نویسنده، تلاش کرده کمترین حضور را در متن روایت خاطرات داشته باشد و همین موضوع، یکی از نقاط برجسته کتاب است. او به جای قلمفرسایی و شاخ و برگ دادن به خاطرات- چنانکه در کتابهای سالهای گذشته دیده میشود- تصمیم گرفته اینبار راوی با مخاطب سخن بگوید.
وقایع پیشبینی نشده زندگی شهید دخانچی، روحیه متفاوت خانواده و نحوه مدیریت بحران از سوی مادر خانواده و شخصیت الهامبخش او، سبب شده تا «تب ناتمام» در سالهای گذشته از جمله کارهای پرمخاطب انتشارات حماسه یاران باشد.
این اثر که پیشتر به زبانهای ترکی آذربایجانی، ترکی استانبولی و روسی ترجمه شده بود، حالا به زبان عربی نیز ترجمه و به چاپ بیست و هشتم رسیده است.