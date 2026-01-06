به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ مهدی شکاری گفت: این موفقیت حاصل برنامه‌ریزی هدفمند، افزایش ظرفیت واحد‌های تولید خوراک دام و ارتقای فرآیند‌های فنی در صنایع تبدیلی بخش دامی استان است.

وی افزود: اکنون ۱۸ کارخانه خوراک دام در استان با ظرفیت تولید سالانه ۶۰۰ هزار تن فعالیت می‌کنند و در این کارخانه‌ها ۹ نوع کنسانتره تولید می‌شود که دامداران گزینه‌های متنوعی برای تأمین خوراک دام خود دارند؛ این تنوع، کیفیت تولید را ارتقا داده و رقابت سالمی در بازار ایجاد کرده است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان‌شمالی تصریح کرد: جایگاه چهارم کشور نشان‌دهنده توان بالای استان در فرآوری نهاده‌های دامی و نقش موثر خراسان شمالی در پایداری زنجیره تأمین خوراک دام در سطح کشور است.

شکاری گفت: در هشت ماه امسال، ۹۸ هزار و ۵۳۲ تن انواع خوراک دام در استان تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۶۱ هزار و ۶۹۸ تن بود، رشد قابل توجهی داشته است.

وی خاطرنشان کرد: ظرفیت بالای تولید کارخانجات خوراک دام، به دامداران کمک می‌کند تا در شرایط خشکسالی و کاهش مراتع، تغذیه دستی دام‌ها را با کیفیت مناسب انجام دهند.