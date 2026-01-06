به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس گروه سینمایی و سمعی بصری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی گفت: بر اساس سامانه مدیریت فروش و اکران سینما (سمفا)، در این بازه زمانی ۵۷ فیلم سینمایی در ۹۴ هزار و ۳۴۹ نوبت سینما‌های خراسان رضوی نمایش داده شد که ۲ میلیون و ۳۵۷ هزار و ۴۷۵ نفر مخاطب داشتند.

سوسن محمدزاده افزود: پر فروش‌ترین فیلم‌های امسال در خراسان رضوی را کمدی‌ها و سپس به ترتیب درام، ملودرام، دفاع مقدس، انیمیشن، کودک و نوجوان، تاریخی، معمایی و جنایی تشکیل می‌دهند، به طوری که فیلم کمدی «مرد عینکی» به کارگردانی کریم امینی با فروش ۲۰۳ میلیارد و ۷۵۸ میلیون ریال، در صدر پرفروش‌ترین فیلم‌های سال استان قرار گرفت.

وی افزود: پس از آن پرفروش‌ترین فیلم‌های اجتماعی سینما‌های استان فیلم «پیر پسر» به کارگردانی اکتای براهنی با فروش ۱۷۱ میلیارد و ۱۱۵ میلیون ریال، فیلم کمدی «صددام» به کارگردانی پدرام پورامیری با فروش ۱۴۶ میلیارد و ۱۹۴ میلیون ریال، «آقای زالو» به کارگردانی مهران احمدی با فروش ۱۲۲ میلیارد و ۱۸۲ میلیون ریال هستند.

رئیس گروه سینمایی و سمعی بصری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی گفت: همچنین فیلم‌های «دایناسور» به کارگردانی مسعود اطیابی، «زن و بچه» به کارگردانی سعید روستایی، «یوز» به کارگردانی رضا ارژنگی، «قسطنطنیه» به کارگردانی کریم امینی، «ناجورها» به کارگردانی محمدحسین فرح‌بخش، «موسی کلیم‌الله» به کارگردانی ابراهیم حاتمی‌کیا، «کج پیله» به کارگردانی هاتف علیمردانی، «کوکتل مولوتف» به کارگردانی حسین دوماری، «کفایات مذاکرات» به کارگردانی سهیل موفق، جزو پرفروش‌ترین فیلم‌های استان قرار دارند.

به گفته محمدزاده، پس از آن فیلم‌های «سلام علیکم حاج آقا» به کارگردانی حسین تبریزی، «ناتوردشت» به کارگردانی محمدرضا خردمندان، «پسر دلفینی ۲» به کارگردانی محمد خیراندیش، «خانه ارواح» به کارگردانی کیارش اسدی‌زاده، «انیمیشن رویا شهر» به کارگردانی محسن عنایتی، «رها» به کارگردانی حسام فرهمند، «جزایر قناری» به کارگردانی عادل معصومیان، «مجنون» به کارگردانی مهدی شاه محمدی، «بامبولک» به کارگردانی آرش معیریان، جزو پرفروش‌ترین فیلم‌های استان قرار دارند.

وی گفت: همچنین فیلم‌های «زیبا صدایم کن» به کارگردانی رسول صدرعاملی، «بچه مردم» به کارگردانی محمود کریمی، «گوزن‌های اتوبان» به کارگردانی ابوالفضل صفاری، «پیشمرگ» به کارگردانی علی غفاری، «فرمانروای آب» به کارگردانی مجید اسماعیلی، «غریزه» به کارگردانی سیاوش اسعدی، «دختر برقی» به کارگردانی حسین قناعت، جزو پرفروش‌ترین فیلم‌های استان قرار دارند.

رئیس گروه سینمایی و سمعی بصری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی گفت: پس از آن به ترتیب فیلم‌های «دو روز دیرتر» به کارگردانی اصغر نعیمی، «طهران ۵۷» به کارگردانی ایمان یزدی، «لاک پشت» به کارگردانی بهمن کامیار، «صیاد» به کارگردانی جواد افشار، «بی سر و صدا» به کارگردانی مجیدرضا مصطفوی، «ملکه آلیشون» به کارگردانی ابراهیم نوآور محمد، «آدم فروش» به کارگردانی محمد کلاری، از دیگر پرفروش‌ترین فیلم‌های استان هستند.

محمدزاده افزود: همچنین فیلم‌های «های کپی» به کارگردانی علی اکبر ثقفی، «اسفند» به کارگردانی دانش اقباشاوی، «سالن ۴» به کارگردانی حسن ترک جوش، «اتاقک گلی» به کارگردانی محمد عسگری، «سینما متروپل» به کارگردانی محمدعلی باشه آهنگر، «قرمز یواش» به کارگردانی علی جبارزاده، «آنجا همان ساعت» به کارگردانی سیروس الوند، «شاه نقش» به کارگردانی شاهد احمدلو، «برای رعنا» به کارگردانی ایمان یزدی، از دیگر فیلم‌های گیشه سینمای خراسان رضوی در این مدت به شمار می‌روند.

به گفته او، «هرچی توبگی» به کارگردانی مرتضی آتش زمزم، «زعفرانیه ۱۴تیر» به کارگردانی سید علی هاشمی، «سینما شهر قصه» به کارگردانی کیوان علیمحمدی، «بازی را بکش» به کارگردانی محمد ابراهیم عزیزی، «صبح اعدام» به کارگردانی بهروز افخمی، «لیپار» به کارگردانی حسین ریگی، «وحشی» به کارگردانی شراره سروش، از دیگر فیلم‌های پرفروش گیشه سینمای خراسان رضوی در این بازه زمانی هستند.

۲۱ سینما در خراسان رضوی با ۱۰۰ سالن فعال است.