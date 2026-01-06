پخش زنده
امروز: -
دبیر ستاد انتخابات استان یزد: ثبتنام داوطلبان شوراهای اسلامی شهرها از ۲۱ دیماه به مدت هفت روز انجام خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دهستانی در نشست ستاد انتخابات استان یزد که با حضور فرمانداران، بخشداران و رؤسای کمیتههای هشتگانه برگزار شد، اظهار داشت: در این جلسه، فرمانداران گزارش اقدامات خود در شهرستانها، برنامههای اجرایی و راهکارهای پیشنهادی برای تحقق مؤلفههای انتخابات شامل شفافیت، سلامت، امنیت و مشارکت را ارائه کردند.
وی با تأکید بر لزوم تمرکز فرمانداران بر موضوع انتخابات افزود: فرآیندهای انتخاباتی در استان با نظم و هماهنگی مطلوب در حال انجام است و انتظار میرود فرمانداران و بخشداران با تمرکز بیشتر، روند اجرایی را طبق زمانبندی مصوب ادامه دهند.
دبیر ستاد انتخابات استان با اشاره به ماده ۹۰ قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا تصریح کرد: همه دستگاهها، نهادها و شهرداریها مکلفاند امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی لازم را در اختیار فرمانداران، بخشداران و هیئتهای نظارت قرار دهند تا انتخابات در شرایطی مطلوب، قانونی و شفاف برگزار شود.
دهستانی با تأکید بر اهمیت برگزاری انتخاباتی پرشور گفت: با برنامهریزی انجامشده و مشارکت همه دستگاهها، امیدواریم انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵بهصورت گسترده و سالم برگزار شود.
استاندار یزد هم در این نشست با تأکید بر لزوم ارتباط مستمر و شنیدن دغدغههای آحاد مردم، حضور در جمع صنوف، دانشگاهیان و مردم را یکی از رسالتهای اصلی مسئولین عنوان کرد.
بابایی در نشست ستاد انتخابات استان، ضمن بررسی آخرین وضعیت آمادگیها برای انتخابات پیش رو، بر لزوم تعامل فعال مدیران با جامعه تأکید ویژهای داشت.
وی خطاب به مدیران، بهویژه رؤسای بخشهای فنی و تخصصی، خواستار حضور مستمر در میان مردم شد و گفت: حتی شنیدن صحبتهای غیرمنطقی یا هیجانی مردم، به تخلیه روانی جامعه کمک میکند.
استاندار یزد افزود: پاسخگویی به مردم باید همراه با منطق، اشراف کامل بر مسائل و بهروز بودن باشد و مدیران باید در زمینههای فنی و تخصصی توجیه باشند.