به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،مدیر کل روابط عمومی معاونت آموزشی وزارت بهداشت گفت:تصمیم‌گیری درباره نحوه برگزاری امتحانات پایان‌ترم در هر یک از دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور بر عهده معاونت آموزشی همان دانشگاه است و هر دانشگاه متناسب با شرایط خود نسبت به برنامه‌ریزی و اطلاع‌رسانی اقدام خواهد کرد.

با توجه به زمان محدود باقی‌مانده تا پایان کلاس‌های نیم‌سال اول سال تحصیلی دانشگاه‌ها می‌توانند در چارچوب آیین‌نامه آموزش ترکیبی کلاس‌های باقیمانده را به‌ صورت مجازی برگزار کنند.تصمیم‌گیری در این خصوص نیز بر عهده معاونت‌های آموزشی دانشکده‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور است.

زمان برگزاری آزمون‌های پایان ترم دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف متفاوت است اما به طور حدودی آزمون‌ها از ۲۶ دی ماه برگزار خواهد شد.

این تصمیم بر اساس شرایط کشور اتخاذ خواهد شد در حال حاضر هیچ تغییری در تصمیم آموزشی دانشگاه‌ها اتخاذ نشده است.