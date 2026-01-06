به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی آذربایجان‌غربی با اشاره به ارزیابی ۱۶ هزار نوآموز بدو ورود به دبستان در ۲۸ مرکز جامع سلامت استان گفت: این طرح که از ابتدای مهرماه آغاز شده است، تا دهم اسفند ماه امسال ادامه خواهد داشت و مهلت اجرای آن قابل تمدید نخواهد بود.

احمد امامی، با تأکید بر اهمیت تشخیص زودهنگام نیاز‌های آموزشی کودکان، از والدین خواست تا هرچه سریع‌تر ازطریق سامانه رسمی sirat ۲.medu.ir برای تعیین وقت سنجش اقدام کنند.

امامی، با اشاره به نتایج اولیه این طرح اظهارکرد: تاکنون ۱۶ هزار نوآموز تحت ارزیابی قرار گرفته‌اند و بر اساس نتایج به دست آمده، برای یکهزار نوآموز که نیاز به مداخله تخصصی دارند، برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده است.

وی تأکید کرد: تشخیص به موقع نیاز‌های آموزشی و توان‌بخشی کودکان، دروازه طلایی مداخله مؤثر و تضمین موفقیت تحصیلی و اجتماعی فرزندانمان است.

امامی، از تمامی والدین و سرپرستان قانونی خواست برای تضمین بهره‌مندی فرزندان خود از این فرصت، با قید فوریت برای نوبت‌گیری و تعیین زمان سنجش از طریق سامانه رسمی sirat ۲.medu.ir اقدام نمایند.

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی آذربایجان‌غربی اضافه کرد: روند سنجش صرفاً از طریق اخذ نوبت اینترنتی میسر بوده و والدین می‌بایست مدارک لازم را در تاریخ و ساعت تعیین‌شده به مرکز جامع سلامت منطقه خود ارائه دهند.